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Angers signe un milieu néerlandais

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Angers signe un milieu néerlandais

Les ducs d’Anjou récupèrent un chevalier de Hollande. Prêté à Angers en deuxième partie de saison, Branco van den Boomen continuera son épopée dans le Maine-et-Loire. Ce samedi, le SCO a officialisé la signature du milieu de terrain néerlandais pour trois ans. L’Ajax Amsterdam avait déjà officialisé le départ de son joueur. 

Du jeu avec Gilli ?

Dès son arrivée en janvier sous les couleurs de la Juventus d’Angers, van den Boomen s’était rapidement incorporé dans le onze angevin concocté par Alexandre Dujeux. L’ancien toulousain devra cette fois s’imposer dans l’équipe dirigée par Stéphane Gilli, arrivé cet été à Angers à la place de Dujeux

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Branco van den Boomen et Anthony Lopes, en voilà un mercato de roublard.

Anthony Lopes a trouvé un nouveau club

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