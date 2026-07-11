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Aymeric Laporte compte faire son boulot face à la France

MBC
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Aymeric Laporte compte faire son boulot face à la France

Aymeric va-t-il prendre Laporte contre les Bleus ? Qualifiés en demi-finales après leur courte victoire contre la Belgique, les Espagnols retrouveront la France le 14 juillet à Dallas. Un match particulier pour un joueur franco-espagnol né à Agen, un certain Aymeric Laporte.

« De grosses individualités »

Devenu international avec la Roja en 2021, le défenseur central de l’Athletic Bilbao a déclaré au micro de beIN Sports que la « France est l’une des équipes favorites. Ils ont de grosses individualités. Il faut qu’on fasse notre boulot et qu’on produise notre meilleur jeu. » 

Avant de se concentrer sur le choc contre les Bleus, Aymeric Laporte est revenu sur cette qualification obtenue sur le fil face à la Belgique : « On n’a pas lâché, on a continué jusqu’au bout. Dans des compétitions comme la Coupe du monde, ce n’est jamais facile. On a réussi à marquer un but de plus qu’eux et on passe en demi-finales. » 

Merci Aymeric pour ce rappel des règles du foot.

Quel adversaire préférez-vous pour la France en demi-finales de la Coupe du monde ?

MBC

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