Pour Didier Deschamps, « le grand favori, c’est l’Espagne »

Qui a dit que les Français n’étaient pas humbles ? En conférence de presse d’avant-match, Didier Deschamps a été interrogé sur son favori pour la Coupe du monde, à la veille d’affronter le Sénégal. Contre toute attente (non), il a répondu par le nom de la Roja.

« La France a un potentiel de haut niveau […]. J’ai beaucoup de joueurs de grande qualité pour qui ce sera la première Coupe du monde. Je ne vais pas considérer la France plus forte que tout le monde, mais le grand favori, c’est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus. » Une déclaration pleine d’humilité ou simple moyen de se rassurer ? Impossible en effet d’oublier la dernière confrontation entre les deux pays, une demie de Ligue des nations qui s’est terminée sur le score totalement trompeur de 5-4 pour les Espagnols.

La Roja en pleine confiance

Les joueurs de Luis de la Fuente vont commencer leur compétition ce lundi à 18 heures face au Cap-Vert. Les vainqueurs du dernier Euro entament la compétition avec une série de 30 matchs sans défaite dans le temps réglementaire derrière eux. Leur dernier revers remonte à mars 2024, en match amical face à la Colombie (0-1).

Bizarrement, le sélectionneur espagnol n’a pas renvoyé la pareille à son homologue français.