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La Tanzanie surprend l’Afrique du Sud

JF
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La Tanzanie surprend l&rsquo;Afrique du Sud

Surprise à la CAN ! Vainqueurs en 2022 et demi-finalistes de toutes les éditions depuis 2006, les Banyana Banyana d’Afrique du Sud sont tombées d’entrée pour leur premier match dans la compétition. Battues pour la première fois par la Tanzanie (2-1), les Sud-Africaines devraient tout de même pouvoir s’extirper du groupe B, face aux modestes Burkina Faso et Côte d’Ivoire.

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Diana Msewa a d’abord illuminé Rabat d’un joli raid solitaire pour l’ouverture du score peu après la demi-heure de jeu, avant que Bambanani Mbane n’égalise avant la pause. Finalement, la Tanzanie a repris l’avantage dans les 10 dernières minutes grâce à Hasnath Ubamba, malgré les 23 tentatives sud-africaines et une large possession en faveur des championnes d’Afrique 2022.

Mention spéciale à Najat Idrisa, auteure de 8 parades durant la rencontre.

Présent au Mondial, un joueur de l’Afrique du Sud est décédé

JF

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