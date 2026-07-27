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Aulas réagit au choix de Genesio de rejoindre l'OM

EM
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Aulas réagit au choix de Genesio de rejoindre l'OM

Après tout, il y a le mot « Olympique » dans le nom. Débarqué à l’OM en provenance de Lille, Bruno Genesio est surtout Lyonnais d’origine. Après avoir entraîné le club rhodanien pendant trois saisons et demi (2015-2019), son arrivée dans la cité phocéenne aurait pu faire grincer des dents dans la capitale des Gaules. Que nenni.

L’ancien président emblématique de l’OL, Jean-Michel Aulas, est très enthousiaste à l’idée de voir celui qu’il avait lancé dans le grand bain de la Ligue 1, entraîner Marseille.

« N’importe qui ne peut pas entraîner l’OM »

Interrogé dans L’Équipe sur le choix de son poulain, Aulas a d’abord regretté que Genesio ne soit pas retourné à l’OL, avant de valider son choix : « Pour une personnalité et un entraîneur de très grande qualité, entraîner l’OM est un point de progression. N’importe qui ne peut pas entraîner Marseille. Il ne faut pas s’emballer, résister à la pression. Même si ce club est à l’instant T en difficulté sur le plan sportif, il existe une dynamique indéniable au niveau des supporters. Je crois que Bruno peut apporter une plus-value à l’OM. »

Reste à voir ce que ça va donner sur le terrain.

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EM

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