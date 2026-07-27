Un club turc fait les yeux doux à Mohamed Salah

La patience a ses limites. Libre de tout contrat depuis son départ de Liverpool où il y aura passé neuf piges, Mohamed Salah ne sait toujours pas sur quelles pelouses il rentrera sur son pied gauche la saison prochaine.

En revanche, il ne manque pas de courtisan et le club de Beşiktaş commence à s’impatienter, attendant toujours la réponse du Pharaon après lui avoir transmis une offre de contrat.

La décision est entre les mains de Salah

Le président du club stambouliote, Serdal Adali, a abordé la situation lors d’un entretien avec le média turc Ortacizgi, affirmant que la décision était entre les mains de l’Égyptien : « Comme cela a été rapporté par les médias, nous poursuivons depuis quelque temps des négociations avec Salah et ses représentants concernant les détails de la transaction. »

Il a ensuite ajouté : « Lors de la dernière étape, nous avons discuté des demandes du joueur et de ses représentants sous tous les angles, et après des négociations mutuelles, nous avons présenté notre offre officielle finale. Nous leur avons également demandé de nous communiquer leur décision dans un court délai. »

Ça claque d’aller jouer avec Amir Murillo, Leandro Trossard et Wilfried Ndidi.

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