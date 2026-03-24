Salah et Liverpool : le Mo de la fin

Cette fois, c’est sûr : Mohamed Salah quittera Liverpool en fin de saison. Le Pharaon fera ses adieux à Anfield le 24 mai, contre Brentford, après neuf années à faire briller le maillot rouge. Son arrivée n’avait pas fait beaucoup de bruit, mais son départ, lui, se fera sans aucun doute sous une ovation assourdissante.

Le Merseyside s’est arrêté de respirer mardi, à 19h30, lorsqu’une vidéo de deux minutes et demie est apparue sur les réseaux sociaux. Dès les premières secondes, les notes de musique nostalgiques révèlent l’issue fatale : l’histoire de Mohamed Salah et de Liverpool arrive à son terme. Ce n’était pas le plan de départ, puisque l’Égyptien (33 ans) avait prolongé son contrat jusqu’en 2027 il y a tout juste onze mois. Les difficultés personnelles et collectives de cette saison l’ont cependant poussé à un départ anticipé. La fin d’un chapitre de neuf années, riche de neuf trophées et 255 buts à date. Ce que personne n’avait imaginé à son arrivée.

À la table des géants

Mohamed Salah a débarqué à Liverpool à l’été 2017 dans la peau d’un joueur revanchard, déterminé à montrer à l’Angleterre qu’il valait mieux que ce qu’on avait vu de lui à Chelsea. Premier match, sur la pelouse de Watford, premier but. Le début d’une histoire d’amour intense, qui le mènera aux plus hauts sommets. Flanqué de Sadio Mané, Philippe Coutinho et Roberto Firmino, le Pharaon marque 44 fois dès sa première saison. Désormais, les défenseurs sont prévenus. Très vite appelé « Mo » par tout le monde, le numéro 11 accélère, percute et renverse tout sur son passage au sein d’un collectif parfaitement huilé par Jürgen Klopp. Le palmarès se débloque en 2019 avec la Ligue des champions, au Metropolitano, et la Premier League tant espérée par le peuple rouge un an plus tard. La Coupe du monde des clubs, la Supercoupe de l’UEFA, la FA Cup, deux Coupes de la Ligue, un Community Shield et un deuxième titre de champion d’Angleterre s’ajouteront à la liste dans les années suivantes. De quoi entrer dans la cour des très, très grands.

On ne prend véritablement conscience de la grandeur des légendes que lorsqu’elles ne sont plus là. Jürgen Klopp, au sujet de Salah en 2023

Salah fera ses valises en laissant son nom à la troisième place du classement des buteurs de l’histoire du club, mais restera aussi l’un des tout meilleurs joueurs de son époque. À force de travail, le Pharaon a décroché quatre titres de meilleur buteur de Premier League – un record, partagé avec Thierry Henry. Il est le quatrième meilleur réalisateur de l’histoire du championnat (191 pions), seulement devancé par Alan Shearer (260), Harry Kane (213) et Wayne Rooney (208). Classé quatrième du Ballon d’or en 2025, il est aussi le premier joueur africain à atteindre la barre des 50 buts en Ligue des champions. Pas mal pour quelqu’un qui s’asseyait sur le banc à côté de Loïc Rémy ou Dominic Solanke en 2014.

« Partir n’est jamais facile »

Le timing de l’annonce de son départ vient de Salah lui-même. Selon le communiqué du club, l’attaquant a souhaité être clair « dès que possible » avec les supporters, « par respect et gratitude à leur égard ». Posé sur sa chaise, devant une vitrine débordant de trophées individuels et collectifs, l’idole de toute une génération de Scousers a ouvert son cœur. « Partir n’est jamais facile, explique-t-il. Je n’avais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces gens, feraient partie de ma vie. Liverpool, ce n’est pas juste un club de football. C’est une passion. C’est une histoire. C’est un esprit. Je veux remercier tous ceux qui ont fait partie de ce club pendant que j’y étais. »

Du début à la fin, Salah aura été aligné avec les valeurs des locaux, qui avaient pris l’habitude d’applaudir les buts de sa fille à chaque fin de saison sur la pelouse d’Anfield. « Le soutien que vous m’avez témoigné pendant le meilleur moment de ma carrière, et pendant les moments difficiles, je ne l’oublierai jamais, assure-t-il. Je serai toujours l’un de vous. Ce club sera toujours ma maison, pour moi et ma famille. Merci pour tout. » Et de conclure sa vidéo avec un plan large sur tous les trophées remportés, et ces mots bien choisis : « Grâce à vous tous, je ne marcherai jamais seul. »

Mohamed Salah quittera Liverpool en fin de saison