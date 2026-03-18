À Liverpool, le fantôme de Salah

Alors que Liverpool va jouer sa survie européenne avec l’obligation de s’imposer face à Galatasaray, et que les Reds sont largués dans la course au titre en championnat, la fin de saison pourrait-elle prendre la forme d’une tournée d’adieu pour Mohamed Salah ?

Mohamed Salah ne marchera jamais seul à Liverpool. C’est gravé dans le marbre depuis belle lurette. L’Égyptien est en place au Mont Rushmore d’Anfield, et rien ni personne ne changera cela. Mais pour les légendes, le plus dur, c’est parfois de dire au revoir. Alors qu’il traverse sa neuvième année sur les bords de la Mersey comme un fantôme, pour un joueur de sa trempe, et que l’ombre d’une saison blanche plane au-dessus des Reds, Salah peut-il encore sauver cet opus 2025-2026 ?

Le spleen de l’hiver

La saison de Mohamed Salah est tout sauf un long fleuve tranquille. Auteur de seulement 9 petits buts cette saison, toutes compétitions confondues, le troisième meilleur buteur de l’histoire du club peine à confirmer son regain de forme de l’an dernier, où il avait réalisé la meilleure saison de sa carrière en Premier League.

Pire, il semble sévèrement marquer le pas. À tel point qu’il a connu une terrible disette face au but avec zéro pion marqué entre le 1er novembre et le 28 janvier. Plus qu’une anomalie, la triste réalité de sa baisse de niveau. D’autant plus qu’au milieu de cette période de creux, il s’est embrouillé avec son club et son coach, au point d’être mis à l’écart et sérieusement tancé par les critiques. La situation a tellement viré au psychodrame qu’on a même cru qu’il pourrait claquer la porte en pleine saison.

Mo Salah gets a standing ovation at Anfield after a brilliant performance that included a goal and an assist 👏 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/GEdmH5qz0u — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 14, 2026

Depuis qu’il a retrouvé le chemin des filets face à Qarabağ, l’histoire n’est d’ailleurs pas forcément repartie de plus belle. Une grosse performance en FA Cup face à Brighton, avec une ovation qui avait le goût des dernières fois, et deux buts coup sur coup lors de deux matchs successifs face à Wolverhampton, dernier de Premier League. Cette saison, il ne compte même qu’un but contre une équipe du top 6 en championnat, inscrit face à Aston Villa, son dernier avant sa traversée du désert.

Pour le numéro 11, l’impression visuelle est au moins aussi importante que les stats en berne. Celle-ci ne contredit pas les chiffres. Face au but, Salah manque de tranchant, ses dribbles ne passent plus aussi régulièrement qu’à ses plus belles heures et faire la différence n’est plus vraiment une habitude. Son match aller face aux Turcs en témoigne. En une heure, il n’a tenté aucun tir, a raté son seul dribble, a touché un pauvre ballon dans la surface adverse et s’est vu signalé hors jeu à deux reprises. Insuffisant.

Et si c’était la fin de l’histoire ?

Pourtant, Salah continue d’écrire l’histoire des Reds. Cette saison, il est devenu le joueur le plus décisif pour un seul et même club en Premier League, avant de devenir le joueur le plus capé du club en Ligue des champions lors de la manche aller en Turquie. Une marque qu’il améliorera ce mercredi soir, pour sûr. Et ensuite ?

La question se pose légitimement à un an de la fin de son contrat. Et si l’Égyptien disputait sa dernière campagne européenne avec Liverpool ? Et si ce match retour, en cas de contre-performance des gars du Nord, était même son ultime rencontre ? Elle aurait au moins la beauté de se jouer à domicile, devant ce public qui l’a tant choyé et adoré. Mais elle aurait tout de même un goût amer.

81 - Mohamed Salah will tonight become Liverpool's all-time record appearance maker in the European Cup/UEFA Champions League, overtaking @Carra23 (80). King. pic.twitter.com/FPv8bk50ov — OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2026

L’éclaircie de sa saison ? La CAN disputée avec l’Égypte, où, même sans être des plus brillants, il a été l’un des piliers des Pharaons, éliminés aux portes de la finale. Loin de la Mersey, comme un symbole. En toile de fond ? Les sirènes saoudiennes, qui sonnent au moindre soubresaut, tant le championnat rêve de l’attirer depuis plusieurs années. Salah ira-t-il au bout de son bail ? La question se pose plus que jamais, alors que Liverpool cumule les talents offensifs capables de jouer sur les côtés, avec Florian Wirtz et Cody Gakpo, qui ne se satisferont pas éternellement d’alterner les titularisations, et alors qu’il faudra donner de plus en plus d’espaces à la pépite Rio Ngumoha.

D’autant qu’avant la blessure d’Alexander Isak, Hugo Ekitiké était lui aussi amené à s’exiler sur une aile. Bref, le matos est là et pas sûr que la boîte à outils ne se garnisse pas d’un nouveau gadget récupéré au mercato hivernal contre quelques dizaines de millions. Ça commencerait à faire un sacré embouteillage et à bientôt 34 ans, il est plus qu’improbable que Salah retrouve ses jambes de 20 ans comme il avait su le faire la saison passée. Alors qu’une couronne européenne semble inatteignable cette saison, reste la FA Cup, où Liverpool devra se coltiner City en quarts. Plutôt que de faire la saison de trop, l’idée d’un Salah soulevant un trophée avant de sortir par la grande porte a en tout cas bien plus de gueule qu’une sortie anonyme face à Galatasaray, un soir de mi-mars.

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