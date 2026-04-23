Encore un gardien algérien forfait pour le Mondial

Caen ça veut pas, ça veut pas. Après plus d’un an à regarder les matchs de l’Algérie sur son canapé en raison de la relégation du Stade Malherbe en National, Anthony Mandrea était revenu dans le groupe lors de la CAN 2025, profitant du forfait d’Alexis Guendouz. Le gardien né à Grasse va finalement être contraint de déclarer forfait pour le Mondial 2026.

Une hécatombe à ce poste pour l’Algérie

Selon les informations de Ouest-France, le joueur aux 21 sélections s’est démis l’épaule lors de l’entraînement du 13 avril. En conférence de presse, Gaël Clichy a confirmé que son gardien s’est fait opérer ce mercredi. « C’est terminé pour la Coupe du monde. Il l’a accepté, quelque part, il n’y a pas grand-chose à faire », a expliqué le coach des Normands.

Les déboires s’enchaînent pour les gardiens algériens. Lors de la dernière CAN, Mandrea était passé derrière Luca Zidane dans la hiérarchie, mais le fils de n’a pas pleinement convaincu. Le forfait du Caennais s’ajoute à celui de Melvin Mastil. De son côté, Guendouz a été relégué sur le banc dans son club du MC Alger. Troisième gardien durant la compétition continentale, Oussama Benbot, lui, a pris sa retraite internationale, causant quelques maux de tête à Vladimir Petković.

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