Le Real Madrid perd deux joueurs sur blessures

Au chaud jusqu’au Mondial. Alors que la blessure de Lamine Yamal enterre définitivement sa participation au Clasico le 10 mai prochain, deux joueurs de la Casa Blanca manqueront également le duel espagnol. Arda Güler et Éder Militão ont tiré sur la corde et souffrent tous les deux d’une lésion musculaire au biceps fémoral. La jambe droite est concernée pour le Turc, tandis que c’est la jambe gauche du Brésilien qui le handicape.

Parte médico de Güler. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2026

Une Coupe du monde en jeu

Deux forces vives en moins dans une fin de saison proche du néant pour les Madrilènes, qui ne peuvent qu’espérer un effondrement des Catalans pour remporter le titre de Liga. Le club de la capitale n’a cependant pas communiqué sur la durée d’indisponibilité des deux hommes, qui doivent rejoindre leurs sélections respectives pour le Mondial dans six semaines. Il s’agit d’ores et déjà de la troisième blessure du Brésilien cette saison, lui qui avait retrouvé les pelouses début avril.

Fin de saison en eau de boudin pour le Real.

Jude Bellingham investit dans un autre sport que le foot