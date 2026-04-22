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Jude Bellingham investit dans un autre sport que le foot

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Jude Bellingham investit dans un autre sport que le foot

Hey Jude résonnera de nouveau à Birmingham. À l’image de Novak Djokovic et de Thibaut Courtois, Jude Bellingham investit lui aussi dans un club de sport. Mais le milieu du Real Madrid, c’est dans le cricket, qu’il a pratiqué étant enfant, qu’il pose son argent. Le natif de Birmingham est devenu actionnaire des Phoenix, un club de la ville. Il détiendra 1,2 % des parts et ses engagements seront en priorité communautaires et sociaux.

Judiny Cricket

« J’adore Birmingham. Je suis très reconnaissant envers toute la ville de Birmingham pour ce qu’elle a fait pour moi. J’adore aussi le cricket, alors quand j’ai eu l’occasion de m’impliquer, je n’ai pas hésité une seconde. Je suis donc très heureux de faire partie de cette aventure, explique le joueur du Real Madrid dans un communiqué. J’ai le sentiment d’avoir une dette envers cette ville. Pour l’instant, c’est difficile vu mon emploi du temps chargé avec le football, mais s’il y a un moyen pour moi d’apporter mon aide, je veux le faire, et cela me semble être une bonne façon d’y parvenir. »

Il ne reste plus qu’à comprendre les règles de ce sport.

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