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Le PSG ne changera pas de coach cet été

MJ
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Le PSG ne changera pas de coach cet été

Six entraîneurs en six ans. Il n’y en aura pas un septième tout de suite. Selon Le Parisien, le PSG a décidé de maintenir Paulo César à la tête de son équipe féminine. Une décision prise après une réunion organisée ce mardi avec les dirigeants du club.

Un maintien malgré une saison blanche

Ancien entraîneur des U19 féminines du club, Paulo César avait été promu en juillet 2025 pour succéder à Fabrice Abriel. L’ancien joueur du club de la capitale, passé par Paris entre 2002 et 2007, voit donc son intérim prolongé, malgré une saison sans trophée.

Il faut dire que le bilan n’a pas vraiment de quoi faire rêver : élimination en phase de ligue de Ligue des champions avec seulement deux points en six matchs, sortie en demi-finales du championnat, puis défaite contre l’OL Lyonnes en finale de Coupe de France. Au moins, le coach brésilien peut se rassurer : difficile de faire pire.

Reste maintenant à savoir s’il réussira à garder sa place plus longtemps que ses six derniers prédécesseurs.

Des rues parisiennes au nom des joueurs du PSG

MJ

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