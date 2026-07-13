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Un titulaire des Bleus au Mondial dans le viseur du PSG

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Un titulaire des Bleus au Mondial dans le viseur du PSG

Un flanc gauche des Bleus 100 % PSG ? En plus d’avoir déjà Bradley Barcola et Désiré Doué dans ses rangs, Lucas Digne, le latéral gauche de l’équipe de France, désormais indiscutable, est dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Selon les informations du Daily Mail confirmées par L’Équipe, le club double champion d’Europe a montré son intérêt pour recruter celui qui réalise la meilleure compétition de sa carrière internationale (95% du temps de jeu en phase finale) pour concurrencer Nuno Mendes, sorti blessé à la cuisse avant l’élimination du Portugal au Mondial.

Clause dans le contrat et Supercoupe d’Europe contre le PSG

Le contrat du joueur d’Aston Villa, qui court jusqu’à 2028, comporte une clause (au montant inconnu) qui, si elle est activée, pourrait lui permettre de négocier avec son ancien club (44 matchs entre 2013 et 2016).

Recruté en janvier 2022 pour 30 millions d’euros en provenance d’Everton, Lucas Digne a remporté cette année la Ligue Europa avec les Villans (7 passes décisives en 44 rencontres cette saison), avec qui il doit disputer la finale de la Supercoupe d’Europe le 12 août… contre le PSG.

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