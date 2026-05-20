Aston Villa fait joujou avec Fribourg et remporte la Ligue Europa

Sans surprise, Aston Villa a largement pris le dessus sur Fribourg pour remporter la Ligue Europa, la cinquième déjà sur l’étagère d’Unai Emery. Le club de Birmingham remporte son premier trophée européen depuis un bail : 44 ans !

Fribourg 0-3 Aston Villa

Buts : Tielemans (40e), Buendía (45e+3) et Rogers (57e) pour les Villans

Unai Emery est à la Ligue Europa ce que Carlo Ancelotti est à la Ligue des champions. Ce mercredi, le grand favori Aston Villa n’a fait qu’une bouchée de la surprise Fribourg (0-3) en finale au stade Beşiktaş, permettant au coach espagnol de soulever la C3 pour la cinquième fois de sa carrière, lui qui l’avait déjà remportée trois fois avec Séville et une fois avec Villarreal. Quarante-quatre ans après le dernier trophée européen des Villans – la Coupe des clubs champions, en 1982 –, voilà que le club de Birmingham renoue avec son glorieux passé et réaffirme encore un peu plus qu’il est désormais un nom qui compte sur le Vieux-Continent. Istanbul risque de ne pas beaucoup dormir avec ces bons vieux Anglais cette nuit.

Deux frappes à distance

On l’a rapidement senti dès le début du match : la charnière Philipp Lienhart – Matthias Ginter avait les genoux qui tremblaient face à Ollie Watkins, Morgan Rogers et John McGinn. Alors que le ballon penchait déjà dangereusement vers la surface allemande, les hommes de Julian Schuster vont faire en sorte d’endormir le match pour ne pas avoir à trop subir, misant offensivement sur les percées balle au pied de Johan Manzambi. La technique fonctionne dans un premier temps, mais, à force de trop reculer, Fribourg laisse à Villa l’opportunité de faire parler la poudre à distance.

Les deux buts viennent ainsi de deux pétards en dehors de la surface : à la suite d’un corner joué court, Youri Tielemans claque une reprise de volée parfaite sur un centre de Rogers côté opposé (0-1, 40e), avant qu’Emiliano Buendía n’envoie une frappe enroulée se loger dans le petit filet de Noah Atubolu (0-2, 45e+3). Deux buts juste avant la pause, « le pire des moments pour encaisser » comme le veut le poncif. À raison cette fois.

QUEL BUT DE TIELEMANS POUR LANCER LA FINALE DE LIGUE EUROPA 🤩 Une superbe volée qui permet à Aston Villa de prendre une option sur le trophée, en direct sur CANAL+ Foot 🖥️#FREAVL | #UELFinale pic.twitter.com/lXiAWyup1A — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 20, 2026

Maîtrise totale

Car il semble rapidement évident qu’il n’y aura pas de miracle d’Istanbul au stade Beşiktaş. Fribourg est totalement inoffensif et ne parvient pas à bousculer une équipe d’Aston Villa qui déborde d’excellentes individualités et d’expérience. Trouvé par Buendía depuis le côté gauche, Morgan Rogers surgit devant Matthias Ginter pour faire trembler une nouvelle fois les filets (3-0, 57e). Trois pions en quatre frappes cadrées : les Villans sont trop méchants pour cette pauvre équipe de Fribourg, dans le dur tout au long de la dernière demi-heure. L’addition aurait même pu se corser si Amadou Onana, entré en jeu, n’avait pas trouvé le poteau sur corner, ou si Buendía, tout simplement excellent tout au long du match, n’avait pas manqué d’inscrire un superbe but en trouvant le petit filet extérieur d’une frappe à bout portant.

Annoncé comme le gros poisson de cette Ligue Europa dès le début de saison, Aston Villa aura tenu promesse en parvenant en parallèle à jouer le haut du tableau en Premier League – avec une belle quatrième place à une journée de la fin – grâce à une équipe stable, expérimentée et mature. On dit merci qui ? Merci Unai !

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez – Cash, Konsa, Torres (88e, Mings), Digne (81e, Maatsen) – Lindelöf (66e, Onana), Tielemans (88e, Luiz) – McGinn, Rogers, Buendía – Watkins. Entraîneur : Unai Emery.

Fribourg (4-2-3-1) : Atubolu – Treu, Lienhart (61e, Rosenfelder), Ginter, Kübler (73e, Makengo) – Höfler (61e, Höler), Eggestein – Grifo (73e, Scherhant), Manzanbi, Best (86e, Günter) – Matanović. Entraîneur : Julian Schuster.

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