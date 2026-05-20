Un attaquant allemand marque 24 buts en un seul match

Si Julian Nagelsmann cherche une surprise de dernière minute avant de sortir sa liste pour le Mondial… le sélectionneur de la Nationalmannschaft pourra toujours penser à Orkun Mehmet Kalayci. Cet attaquant qui évolue avec la réserve du SV Sodingen en Kreisliga (l’équivalent de la 11e division allemande) a sorti un match stratosphérique face à la B du Blau Weiß Börnig. Dans ce match anonyme disputé au cœur de la Ruhr dimanche dernier, Kalayci a en effet inscrit un vigintiquadruplé. Ce qui, en langage non hermétique, signifie qu’il a marqué 24 fois.

Le duel pour le canon du meilleur buteur relancé

C’est donc peu dire que le goleador a grandement contribué au succès de son équipe, laquelle s’est finalement imposée 38-0 (!) et caracole logiquement en tête de sa poule à deux journées de la fin. Deux journées qui seront capitales pour le Torjägerkanone, ce fameux canon qui récompense le meilleur buteur d’une division, traditionnellement remis par le magazine Kicker.

Dans le cas de la Kreisliga, le trophée est décerné au joueur qui a inscrit le plus de buts sur l’ensemble du territoire allemand toutes ligues confondues. Après son vigintiquadruplé, Orkun Mehmet Kalayci a fait un bond de géant au classement puisqu’il caracole désormais seul en tête avec 112 réalisations en 19 matchs ! De quoi écœurer Tim-Christopher Pohle, attaquant de l’équipe C du Delay Sports Berlin, qui en compte un de moins et se voit désormais dépassé dans le money time.

Que la réserve du Blau Weiß Börnig se console. Son nom restera lui aussi associé à l’histoire, mais dans l’autre sens. Après cette valise, la défense a franchi la barre des 307 buts encaissés depuis le début de la saison, pour 9 marqués. Plus que 180 minutes pour aller chercher le 10e.

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