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Paulo Fonseca dresse le bilan de la saison de l’OL

EM
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Paulo Fonseca dresse le bilan de la saison de l’OL

Une saison qui s’apparente à un miracle. Alors que les Lyonnais devaient être rétrogradés en Ligue 2 l’été dernier, ils ont finalement accroché une quatrième place synonyme de barrages pour la Ligue des champions avec un effectif qu’on pensait construit de bric et de broc. En dépit du succès, l’exercice s’est révélé particulièrement éprouvant pour Paulo Fonseca : « Je suis fatigué. J’ai besoin de me reposer un peu. C’était mentalement très difficile », avoue l’entraîneur lors d’une interview accordée à L’Équipe.

Une quatrième place amère

Les deux derniers matchs de la saison auront été fatals aux Rhodaniens. Défaits à Toulouse et contre Lens, les Gones n’ont pas su accrocher cette troisième place, directement qualificative pour la plus grande compétition européenne. Le technicien de 53 ans se dit « mitigé » quant à ce classement final : « Être quatrième avec tout ce qui s’est passé en début et pendant la saison, c’est magnifique. Mais il y a aussi la frustration des deux derniers matchs. […] Peut-être n’avions-nous pas l’expérience pour affronter ces instants de pression. »

Attention maintenant ! Vu la situation financière de l’OL, l’été ne s’annonce pas de tout repos.

Quelles ventes pour renflouer les caisses de l'OL ?

EM

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