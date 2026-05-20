Andy Delort poursuit la belle aventure à Ajaccio

La belle histoire continue. L’AC Ajaccio, qui évoluera en Régional 1 la saison prochaine, a annoncé la prolongation d’Andy Delort, mercredi matin : « Dans l’attente de l’annonce des premières recrues, nous publierons d’ici là la prolongation de tous les joueurs qui continueront l’aventure en blanc et rouge. Nous commençons ce matin avec notre attaquant Andy Delort sur lequel nous pourrons encore compter la saison prochaine en R1 ! Merci Andy ! »

Un retour réussi au pire des moments

Alors que l’équipe corse a été contrainte de jouer en Régional 2 cette saison, en raison de problèmes financiers, Andy Delort est revenu au club dans lequel il a joué, de 2010 à 2013 (58 matchs pour 9 buts marqués), pour l’aider à remonter la pente. L’attaquant et capitaine d’Ajaccio a largement contribué au titre de champion de R2, en enfilant les buts comme des perles.

⇒ Le reportage à Ajaccio sur la renaissance de l’ACA, c’est dans le nouveau numéro de SO FOOT !

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