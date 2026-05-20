S’abonner au mag
  • France
  • AC Ajaccio

Andy Delort poursuit la belle aventure à Ajaccio

CT
Réactions
Andy Delort poursuit la belle aventure à Ajaccio

La belle histoire continue. L’AC Ajaccio, qui évoluera en Régional 1 la saison prochaine, a annoncé la prolongation d’Andy Delort, mercredi matin : « Dans l’attente de l’annonce des premières recrues, nous publierons d’ici là la prolongation de tous les joueurs qui continueront l’aventure en blanc et rouge. Nous commençons ce matin avec notre attaquant Andy Delort sur lequel nous pourrons encore compter la saison prochaine en R1 ! Merci Andy ! »

Un retour réussi au pire des moments

Alors que l’équipe corse a été contrainte de jouer en Régional 2 cette saison, en raison de problèmes financiers, Andy Delort est revenu au club dans lequel il a joué, de 2010 à 2013 (58 matchs pour 9 buts marqués), pour l’aider à remonter la pente. L’attaquant et capitaine d’Ajaccio a largement contribué au titre de champion de R2, en enfilant les buts comme des perles.

Le reportage à Ajaccio sur la renaissance de l’ACA, c’est dans le nouveau numéro de SO FOOT !

Ochoa : « Dire que je suis un joueur de Coupe du monde, ça ne me dérange pas »

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 1j
64
46

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.