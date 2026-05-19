Bamba Dieng annonce son départ de Lorient

Dix pions et puis s’en va. Étincelant depuis janvier et artisan de la réussite de Lorient en deuxième partie de saison avec dix réalisations en Ligue 1, Bamba Dieng ne sera pas un Merlu lors du prochain exercice. Libre de tout contrat au terme du mois de juin, l’attaquant sénégalais envisage désormais son futur ailleurs.

« Après de belles années passées au club, le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma carrière, a indiqué l’ancien Marseillais sur son compte Instagram. Porter ce maillot a été une fierté et je garderai de très beaux souvenirs de tous les moments vécus ici. Merci aux supporters pour votre fidélité et votre soutien, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Le FC Lorient gardera toujours une place spéciale dans mon cœur et je souhaite au club le meilleur pour la suite. » Chat GPT ou pas ? Avec une deuxième partie de saison très prolifique et le maintien largement assuré à Lorient, Bamba Dieng aura probablement quelques courtisans en Ligue 1 ou à l’étranger, désireux d’attirer un nouvel attaquant à moindre frais.

Avec un probable départ de Pablo Pagis, Lorient va devoir aller à la pêche au numéro 9.

Le Havre conforte son maintien