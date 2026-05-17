En direct : le multiplex de la dernière journée de Ligue 1

Plus que 90 minutes à vivre dans cette saison 2025-2026 de Ligue 1, et encore du suspense à (presque) tous les étages. Alors, l'OL ou le LOSC peuvent-ils se vautrer en beauté et laisser une place en Ligue des champions au Stade rennais ? Qui de l'OM et de l'AS Monaco sera élu nigaud de l'année ? Plus bas, qui des Niçois, Auxerrois ou Havrais joueront remettront leur destin entre les gants de Brice Maubleu ? Verdict dans une grosse heure et demie !

Brest 0-0 Angers

Lille 0-0 Auxerre

Lorient 0-0 Le Havre

Lyon 0-0 Lens

Marseille 0-0 Rennes

Nantes 0-0 Toulouse

Nice 0-0 Metz

Paris FC 0-0 PSG

Strasbourg 0-0 Monaco

20h30 : TUTULUTUTUTUTU ! Bonsoir les multiplexistes ! Prêts pour l’ultime dégustation du cru de Ligue 1 2025/2026 ? Venus fêter la der’ olympienne de Mehdi Benatia ? Impatients de connaître l’issue de la trépidante lutte pour la neuvième place que se livrent Lorient et le TFC ? Vous êtes au bon endroit !

Surtout qu’à part les deux évènements susmentionnés, il reste pas mal de batailles à livrer dans cette dernière journée de championnat. Celle pour l’Europe, déjà, que se mèneront à distance le LOSC et l’OL, poursuivis par un Stade rennais qui se verrait bien la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire. Pour cela, il faudra aller chercher le scalp de Habib Beye, l’entraîneur de l’OM, au Vélodrome. Lui-même est talonné par l’AS Monaco, dans un mano a mano méditerranéen pour composter le dernier billet européen, dans l’attente du dénouement de la Coupe de France. Vu le contexte, les retrouvailles entre le coach et son ancien club s’annoncent houleuses !

Après, on ne va pas se mentir, la lutte la plus acharnée se jouera en bas du classement, où Nice, Auxerre et Le Havre risquent encore tous de se passer à la casserole, ou plutôt dans le Chaudron stéphanois d’ici quatre jours. Tout ça pour vous dire que de cette dernière journée émane un alléchant fumet ! Bref, on va se régaler. Ouverture du buffet d’ici trente minutes !

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