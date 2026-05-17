Mourinho assure qu'il va rester à Benfica

Le croira qui veut. Attendu de pied ferme sur le banc d’un Real Madrid en déliquescence, José Mourinho pourrait ne pas être le sauveur tant attendu par la Casa Blanca. Ou du moins, c’est ce que le tacticien portugais a affirmé samedi soir, après le dernier match de la saison de son Benfica. « Il y a 99 % de chances que je reste au Benfica, car j’ai un contrat avec le Benfica et, en plus d’avoir un contrat, j’ai une offre de renouvellement que je n’ai pas encore vue, mais mon agent a dit que c’était une excellente offre, a-t-il affirmé. En toute honnêteté ? Je n’ai encore rien entendu de la part du Real Madrid, mais aucun de nous n’est idiot, et il y a des discussions entre Jorge Mendes, le président et la direction du club. »

Mourinho sous contrat avec Benfica jusqu’en 2027

Le Special One possède en effet une deuxième saison de contrat sur le banc lisboète, lui qui a débarqué en cours de saison. « Je ne sais pas si je vais rester au Benfica ou pas… Quand je le saurai, je le dirai. Je verrai ce qu’il se passe la semaine prochaine, a-t-il assuré dans la foulée. À ce jour, il n’y a pas de contrat signé, ni de contrat sur la table, ni de discussions entre le président du Real Madrid et moi, ni de discussions entre un responsable du club et moi. Pour l’instant, la seule chose concrète et effective qui existe, c’est une offre de prolongation de la part du Benfica. »

Les promesses n’engagent que ceux qui les croient, paraît-il.

Une grande première depuis 47 ans pour Benfica