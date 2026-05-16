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Harry Kane distance Haaland et Mbappé dans la course au Soulier d'or

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Haaland et Mbappé lâchés dans la course au Soulier d'or

Dans la cour des grands. Sans surprise, Harry Kane a remporté le titre de meilleur buteur de Bundesliga. L’attaquant anglais a marqué 36 buts en 31 matchs de championnat avec le Bayern cette saison. Le Prince Harry ne laisse que des miettes depuis son arrivée en Bavière : c’est déjà la troisième fois qu’il est sacré meilleur buteur du championnat allemand, après ses 36 pions en 2023-2024 et ses 26 et 2024-2025.

L’Anglais file droit vers un nouveau Soulier d’or européen. Déjà sacré en 2024, il a mis une belle option sur le trophée avec son triplé samedi contre Cologne lors de l’ultime journée de Bundesliga. Kylian Mbappé, vainqueur en 2025, aura encore deux opportunités de marquer en Liga, contre Séville dimanche et l’Athletic Club le weekend prochain, mais le Français, virtuel Pichichi, est déjà loin avec ses 24 buts.

Erling Haaland, lauréat en 2023, est lui aussi distancé : le Norvégien occupe la première place du classement des buteurs de Premier League avec 26 réalisations. Il lui faudra au moins deux quintuplés, contre Bournemouth mardi et Aston Villa dimanche prochain, pour arriver à la hauteur de Kane.

Malgré 36 buts, Kane n’est pas le joueur de la saison

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