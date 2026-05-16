Le directeur de la lutte anti-hooliganisme fait le bilan de sa première saison

Il fait le bilan, calmement. Nommé en début de saison à la tête de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), le commissaire Ronan Delcroix a répondu aux questions du Parisien ce samedi, à la veille de la dernière journée de Ligue 1. L’occasion pour lui de revenir sur les incidents survenus au cours de l’exercice 2025-2026 et de livrer ses premier constats.

Pas de crainte d’un retour des années 2000

Le premier, c’est que deux clubs dont « les résultats sportifs sont en deçà de leurs espérances » sont dans le viseur de la DNLH: l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne. « Le premier vit une période compliquée sur le plan sportif et il y a une défiance croissante entre les supporters d’un côté, les joueurs et les dirigeants de l’autre. Le second dispute cette saison les barrages d’accession et il y a eu des moments de débordements très forts sur un match de barrage de Saint-Etienne contre Auxerre il y a quatre ans ».

Cela dit, la première année en poste du commissaire Delcroix s’achève sous le signe de la stabilité « au regard du nombre et de l’intensité des incidents par rapport à la saison dernière. » Comprendre : « une quinzaine et une vingtaine [de faits] qui sortent de l’ordinaire », le plus souvent en dehors des stades, en raison de parcages de plus en plus «étanches» à l’intérieur des enceintes.

Et de citer les affrontements entre supporters messins et lyonnais en janvier dernier, sans oublier ceux intra-clubs, avec la double-confrontation qui a opposé les Urban Paris et les Parias Cohortis, tous deux membres du Collectif Ultras Paris (CUP), tenancier de la tribune Auteuil du Parc des princes.

Malgré tout, le directeur de la DNLH tient à se montrer rassurant : « Dire que c’est reparti comme à l’époque noire des années 2000 dans les tribunes du Parc des Princes, c’est faux. Mais on reste vigilants. […] Personne n’a intérêt à ce que le Parc des Princes soit de nouveau terni par des affrontements entre supporters d’un même club ».

Si même une potentielle deuxième Ligue des champions ne suffit pas à enterrer la hache de guerre…

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