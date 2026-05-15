Brice Maubleu envoie Saint-Étienne en barrages de Ligue 1

Saint-Étienne 0-0 (7-6 TAB) Rodez

Irrespirable. Annoncé en début de saison comme le grand favori pour le titre de Ligue 2, Saint-Étienne, à l’instar de sa fin ratée, a dû aller jusqu’aux tirs au but et compter sur les exploits de son deuxième gardien Brice Maubleu (quatre arrêts) pour se défaire de Rodez (0-0, tab 7-6) et se qualifier pour les barrages de Ligue 1.

Comme attendu, le RAF bouscule les Stéphanois et le Chaudron frissonne une première fois quand Wilitty Yououssa tente sa chance aux 20 mètres et trouve le poteau gauche de Larsonneur (21e). Mis à part une contre-attaque stéphanoise et une belle occasion manquée par Zuriko Davitashvili (29e), les Verts peinent à inquiéter le portier adverse et à dominer ce barrage d’accession de Ligue 2 malgré un premier acte animé.

Les Ruthénois subissent davantage en seconde période et Julien Le Cardinal pense donner l’avantage aux siens de la tête mais sa tentative rase la transversale. Le RAF réagit et injecte du sang neuf et Samy Benchama, après une tête ratée de Kenny Nagera sur un centre d’Octave Joly, est tout près d’enterrer le rêve de remontée des locaux (81e).

Une statue pour Brice Maubleu

😱 Scène surréaliste à l'issue de #ASSEAJA ! 👉 Juste après le but de la montée pour l'AJ Auxerre, des "supporters" font irruption sur le terrain et lancent pétards et fumigènes... pic.twitter.com/YFsf2wqfWG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 29, 2022

Incapables de faire la différence dans le temps réglementaire, les deux équipes se départagent donc aux tirs au but et à ce jeu c’est l’ASSE qui est la meilleure. Mis dans des chaussons grâce à une parade de Brice Maubleu, entré à la 90e minute, sur la première tentative de Mathis Magnin puis une seconde contre Raphaël Lipinski, les Verts, qui menaient 2-0 dans cette séance, vont craquer et voir le RAF revenir à leur hauteur suite aux échecs de Ben Old et Aïmen Moueffeck.

Mais encore une fois Maubleu réalise des miracles. Après avoir stoppé un nouveau penalty et loupé le sien, le portier de 36 ans voit Loni Laurent se louper. Mickaël Nadé se charge ensuite de qualifier les Verts pour les barrages en marquant son penalty. L’ASSE affrontera donc Auxerre, Nice ou Le Havre les 21 et 24 mai prochains pour tenter de remonter dans l’élite.

Quel scénario de dingue !

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