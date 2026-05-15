La liste des nommées pour les trophées LLFP dévoilée

L’heure des strass et des paillettes. Après les trophées UNFP de lundi, c’est au tour de la Première Ligue de célébrer les acteurs et les actrices de son championnat. La LFFP a dévoilé ce vendredi la liste complète des nommé(e)s. Melchie Dumornay (OL Lyonnes), qui a déjà raflé le trophée de meilleure joueuse UNFP, Sakina Karchaoui (PSG) et Romée Leuchter (PSG) se disputeront le titre de meilleure joueuse de la saison.

Nicolas Chabot (FC Nantes), Jonatan Giráldez (OL Lyonnes) et Sandrine Soubeyrand (Paris FC) croiseront le fer pour le titre de meilleur(e) entraîneur(se). La 10e cérémonie de remise des trophées LFFP aura lieu le lundi 18 mai à partir de 21h pavillon Gabriel à Paris.

Saison XXL. Qui repartira avec le trophée de 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐬𝐞 ? 🌟#TrophéesLFFP pic.twitter.com/D4tgjXtMuk — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) May 15, 2026

Le détail des autres catégories

→ Meilleure gardienne : Emily Burns (FC Nantes), Mylène Chavas (Paris FC), Christiane Endler (OL Lyonnes).

→ Révélation de la saison : Melissa Bethi (FC Nantes), Lucie Calba (FC Nantes), Justine Rouquet (MHSC Féminines).

→ But de l’année : Lou Bogaert (Paris FC), Lucie Calba (FC Nantes), Monique N’Gock (FC Fleury 91), Sonia Ouchene (MHSC Féminines), Justine Rouquet (MHSC Féminines)

Si les Nantaises ne repartent au moins avec un trophée…

La Première Ligue a livré son verdict au bout du suspense