Un weekend de gala pour le foot féminin

Aux grandes joueuses les grandes arènes. La Ligue féminine de football professionnel a annoncé ce lundi, par le biais d’un communiqué, que l’ensemble des rencontres comptant pour la 19e journée d’Arkema Première Ligue se dérouleront « dans de grands stades emblématiques du football français », dans le cadre d’une journée baptisée « Au Stade pour Elles ».

Programmées ce samedi 28 mars, les six affiches de championnat se disputeront ainsi au stade de la Beaujoire, à Geoffroy-Guichard, à Gaston-Gérard, à Charléty, à la Meinau ainsi qu’au Vélodrome, dont les joueuses de l’OM fouleront la pelouse pour la première fois de leur histoire, face à Montpellier.

𝐕𝐎𝐔𝐒 𝐄̂𝐓𝐄𝐒 𝐅𝐀𝐃𝐀𝐒 🥵 Peuple marseillais, vous êtes 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎 à avoir pris vos places, à 5 jours de la Prise du Vel 🤩⚡️ 🏟️ Tous derrière les Marseillaises 👉 https://t.co/RDYqNp73nU pic.twitter.com/egCq9Us0R0 — Les Marseillaises (@OMfeminines) March 23, 2026

Le football féminin, vecteur d’impact sociétal

En plus de six matchs à fort enjeu – notamment un derby Paris FC-FC Fleury 91 importantissime dans le lutte pour le top 4 – cette journée s’inscrira « dans une démarche de sensibilisation à la lutte contre toutes les formes de violences sexistes, en collaboration avec plusieurs associations engagées, dont Her Game Too, Graines de Footballeuses et Little Miss Soccer ». Au programme : stands de sensibilisation sur la lutte contre le sexisme, port d’un brassard par les capitaines et diverses opérations menées sur le parvis des stades.

Un rendez-vous évidement hautement symbolique pour Jean-Michel Aulas, président de la LFFP, pour qui la tenue de cette journée de championnat « dans des stades emblématiques partout en France est un signal fort envoyé à toute une génération. C’est la preuve que le football féminin a toute sa place au cœur des grandes scènes, et qu’il peut aussi porter un message essentiel : celui du respect, de l’égalité et de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes ».

La meilleure façon de redonner le sourire à Jean-Mimi !

Les Lyonnaises assurent l’essentiel face à Fleury