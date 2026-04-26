Deux bourdes plombent l’OL Lyonnes face à Arsenal

Pourtant rapidement devant au score, l’OL Lyonnes n’a jamais vraiment réussi à installer son rythme face à Arsenal en demi-finales allers de Ligue des champions. La pression des Gunners a fini par se concrétiser en buts via deux grosses boulettes de Christiane Endler en seconde période.

Arsenal 2-1 OL Lyonnes

But : Engen (CSC, 58e) et Smith (83e) pour les Gunners // Brand (19e) pour les Fenottes

Christiane Endler et Ingrid Syrstad Engen risquent bien de mal dormir cette nuit. Ce dimanche, le duo a coûté la demi-finale aller de la Ligue des champions féminine à l’OL Lyonnes, battu par Arsenal à l’Emirates (2-1). Mais si la gardienne et la milieu de terrain ont clairement leur part de responsabilité dans cette fête, les Fenottes ont dans l’ensemble livré une prestation bien trop légère à ce stade de la compétition face à leurs bourreaux de l’an passé, n’ayant cadré qu’un seul tir sur l’ensemble de la partie.

Une première période soporifique

Quand on assiste à une affiche de C1 entre le champion en titre d’un côté et le club le plus titré de l’histoire de la compétition de l’autre, on est en droit d’attendre un peu de spectacle. Les oreillers étaient pourtant de sortie en première période : malgré le soleil londonien, les deux équipes se montrent particulièrement frileuses, prenant peu de risques et se procurant peu d’occasions franches. Il n’en suffira toutefois que d’une à Jule Brand. Trouvée par Lily Yohannes, l’Allemande s’avance balle au pied, élimine Kim Little comme on dribble un plot, avant d’ajuster une frappe du pied droit au fond des filets (0-1, 16e).

JULE BRAND OUVRE LE SCORE POUR L’OL ! 🔴🔵 Elle transperce seule la défense d’Arsenal et permet à l’OL Lyonnes de mener 1-0 dans cette demi-finale aller pic.twitter.com/D1Q0gz6jsM — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 26, 2026

Devant au score, les Lyonnaises se montrent sérieuses à défaut d’être spectaculaires. Solides dans les duels, elles laissent un Arsenal encore trop timide envoyer plusieurs tentatives hors cadre. Peu de doute sur le fait que Renée Slegers a haussé le ton à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Gunners jouent plus haut, se montrent plus entreprenantes et commencent à mettre Christiane Endler à contribution. Kim Little pense faire craquer les Fenottes en obtenant un penalty après un contact avec Wendie Renard, mais la défenseuse avait bien touché le ballon et la VAR annule logiquement la décision.

Tempête de boulettes gênantes

C’est finalement sur une action bien plus bête que les Lyonnaises finissent par céder. Sur un coup franc lointain, Mariona Caldentey tente un centre peu puissant qui prend la direction du but. Le ballon paraît anodin… mais, sous la pression de Stina Blackstenius, Endler ne parvient pas à le capter et le relâche dans les pieds d’Ingrid Syrstad Engen, qui marque contre son camp (1-1, 61e).

L’énorme erreur de Christiane Endler ! Arsenal revient dans le match sur un ballon anodin. Les Lyonnaises sont rejointes au score, 1-1 ! pic.twitter.com/tlfDJqHqbA — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 26, 2026

Un peu sonnées, les Lyonnaises réagissent tout de même, Kadidiatou Diani trouvant notamment la barre transversale. Mais ce sont bien les Anglaises qui dictent la loi en fin de match en multipliant les occasions chaudes. Christiane Endler pense se racheter en sortant quelques claquettes, mais la Chilienne part une nouvelle fois à la faute : la gardienne communique mal avec Ingrid Syrstad Engen sur une passe en profondeur peu dangereuse et laisse Olivia Smith planter un deuxième but (2-1, 83e).

C’est terrible pour l’OL ! 😱 Deuxième erreur fatale dans la rencontre et Arsenal en profite pour prendre l’avantage (2-1). Les Lyonnaises craquent en fin de match. pic.twitter.com/qhUvUgV1NS — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 26, 2026

Les erreurs sont cruelles, mais le score final est logique. Si en 2025, les Lyonnaises avaient battu Arsenal lors de la manche aller pour finalement se faire sortir à la maison au retour, elles devront cette fois faire l’inverse samedi prochain pour espérer voir l’Ullevaal Stadion d’Oslo.

Arsenal (4-2-4) : Van Domselaar – McCabe, Wubben-Moy, Williamson (Hindts, 67e), Fox – Caldentey, Little (Codina, 90e+3) – Foord, Blackstenius (Leonhardsen, 84e), Russo (Holmberg, 90e+3), Smith (Pelova, 84e). Entraîneuse : Renée Slegers

OL Lyonnes (4-3-3) : Endler – Lawrence, Renard, Engen, Svava – Shrader, Heaps, Yohannes (Egurolla, 65e) – Diani, Hegerberg (Katoto, 65e), Brand (Becho, 76e). Entraîneur : Jonatan Giráldez

Lyon tranquillise Arsenal