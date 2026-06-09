Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Es Amancy vs FC Pays de Gex

Il y a des gestes qui n’appellent aucun commentaire. Celui-là en fait partie. À une trentaine de mètres du but, l’héritier spirituel de Juninho n’a pas cherché à jouer collectif — et franchement, qui lui en voudrait ? Quand la sauce prend aussi parfaitement et que le cuir vient se nicher dans le petit filet opposé avec cette délicatesse, l’égoïsme devient une philosophie de vie. En revanche, l’entraîneur des gardiens d’en face a déjà sorti son carnet pour noter un exercice spécial détente-abdos en début de semaine prochaine. Séance obligatoire.

2/ AS Bel Air vs GSF Portugais

Une pensée d’abord pour les 22 gladiateurs qui ont bravé ce synthétique transformé en poêle à frire par une chaleur à faire fondre les crampons. Ceci dit, dans cet enfer, certains ont trouvé la lucidité pour produire quelque chose de beau. Contre-attaque menée tambour battant, le porteur de balle se retrouve dans la position idéale pour enrouler en lucarne, mais avec un poil de lucidité, il ne le fait pas. Décalage, partenaire lancé, défenseur envoyé au tapis, et conclusion clinique du plat du pied. Le selflessness élevé au rang d’art.

3/ FC Lourdes vs Tarbes Pyrenees Foot

Quand est-ce que les équipes vont arrêter avec les corners à la rémoise ? Après un centre raté et un dégagement de la tête des Blancs, il y en a un qui a décidé de ne pas se poser de questions. En première intention, le numéro 7 décoche une reprise de volée parfaite avec l’équilibre qu’il faut pour faire trembler tout le stade municipal. Prends-en de la graine Pavard !

4/ FCMP vs ST Nauphary

La pelouse haute, les rebonds imprévisibles, le champ derrière le but… On est exactement là où le football reprend sens. Long ballon, cafoufou, et soudain un joueur orange qui émerge du chaos avec le ballon à 25 mètres. Cinq secondes, montre en main, il prend le temps de crocheter son vis-à-vis avant d’expédier une frappe lucarne opposée. Le gardien a amorcé son plongeon par acquis de conscience, mais il savait que c’était cuit.

5/ FC Cholet vs SA Moncoutant

L’humiliation ultime : prendre un but du gardien. À quelques minutes d’un match, il y a ceux qui écoutent de la musique et ceux qui regardent des compiles. Le gardien de Cholet a opté pour la deuxième option avec les vidéos du portier paraguayen José Luis Chilavert et ses coups francs légendaires. Peu commun. Même si le 2 semblait vouloir le tirer, c’est bien le numéro 1 qui prend ses responsabilités et qui trompe le gardien avec une frappe sous la barre. Et s’il vous plaît admirez la célébration.

Un bijou de Malard envoie les Bleues au Mondial