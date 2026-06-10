World Cup 2026 : le dispositif de crazy de SoFoot.com !

La rédaction de So Foot se mobilise jour et nuit pour vous offrir la meilleure couverture possible de la Coupe du monde. Depuis le Mexique, depuis les USA et depuis nos bureaux du 18e arrondissement. Voilà le programme.

On ne va pas se lâcher d’un crampon. Les vacances et le soleil peuvent bien attendre, on a quelque chose de plus important qui nous attend tous, qu’on soit amateur de foot ou Footix de l’espace : la Coupe du monde. L’évènement sportif le plus cool de l’histoire – désolé mais pas désolé pour les JO, le Tour de France et tout le reste – est enfin de retour trois ans et demi après le sacre de l’Argentine.

À partir de ce jeudi 11 juin jusqu’au 19 juillet, jour de la finale (et de troisième étoile, mais faut pas encore le dire), toutes les discussions vont tourner autour des résultats des uns des autres, des révélations d’un mois, des espoirs naissants et des désillusions inévitables, des résultats du nullard de la compta qui écrase tout le monde dans votre ligue MPP, des débats qui déchaîneront la même passion qu’il s’agisse des impacts géopolitiques du tournoi ou de l’utilité de la pause fraîcheur pendant les matchs. Bref, on va kiffer, comme toujours, et essayer de vous raconter ce que les autres ne vous racontent pas forcément, comme toujours aussi.

Pour couvrir ce Mondial, So Foot déploie un dispositif hollywoodien. Nous aurons trois journalistes sur place, sur le terrain, dans les tribunes et en dehors, notamment pour suivre au plus près l’actualité de l’équipe de France. En France, justement, le reste de la rédaction sera mobilisée, quasiment 24 heures sur 24 selon les jours et les matchs, pour nourrir ce site, nos réseaux sociaux et les pages du magazine qui sortira quelques jours après le dénouement de cette World Cup.

Pour ne rien rater de nos news, articles, comptes rendus, analyses, notes, lives (ou même pour les matchs à 3 ou 4 heures du mat), portraits, interviews, reportages, vidéos ou billets d’humeur, n’hésitez pas à vous connecter dès le matin, à nous mettre en favoris ou dans un onglet derrière un Excel de boulot.

Et enfin, on compte sur nos membres les plus anciens, les plus aguerris et les plus redoutables de l’espace commentaires pour accueillir dignement les nouveaux venus… sans les traumatiser dès le premier match de poule. On a dit accueillir, pas dévorer tout cru.

« Bien manger, bien dormir » et on se donne rendez-vous dès jeudi pour un mois de folie tous ensemble.

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