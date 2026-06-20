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Pronostic Tunisie Japon : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

RD/YF
Pronostic Tunisie Japon : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Découvrez notre pronostic pour le match Tunisie – Japon en Coupe du monde 2026, avec une analyse complète et le pari recommandé pour ce choc.

Le match de Coupe du monde 2026 entre la Tunisie et le Japon se déroulera dans un contexte particulier, marqué par des dynamiques opposées. La Tunisie, qui a récemment subi une lourde défaite 5-1 face à la Suède, traverse une période difficile avec seulement une victoire sur ses cinq derniers matchs et un total de 11 buts encaissés. De son côté, le Japon affiche une forme ascendante avec quatre victoires et un nul, marquant 8 buts et n’en concédant que 2 sur la même période. La rencontre se jouera à l’Estadio Monterrey, où les conditions mexicaines pourraient influencer le rythme du jeu. Les enjeux sont importants pour les deux équipes, bien que la Tunisie soit en situation délicate après sa déroute initiale, tandis que le Japon vise une qualification pour les phases finales. Pour en savoir plus sur les performances individuelles des joueurs japonais, consultez notre article sur Zion Suzuki et ses exploits.

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Forme récente — Tunisie

Date Domicile Score Extérieur Résultat
2026-06-15 Suède 5-1 Tunisie L
2026-06-06 Belgique 5-0 Tunisie L
2026-06-01 Autriche 1-0 Tunisie L
2026-04-01 Canada 0-0 Tunisie D
2026-03-29 Haïti 0-1 Tunisie W

Forme récente — Japon

Date Domicile Score Extérieur Résultat
2026-06-14 Pays-Bas 2-2 Japon D
2026-05-31 Japon 1-0 Islande W
2026-03-31 Angleterre 0-1 Japon W
2026-03-28 Écosse 0-1 Japon W
2025-11-18 Japon 3-0 Bolivie W

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur
2023-10-17 Japon 2-0 Tunisie
2022-06-14 Japon 0-3 Tunisie
2015-03-27 Japon 2-0 Tunisie
En direct : Tunisie-Japon (0-0)

RD/YF

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