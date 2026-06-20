Pronostic Tunisie Japon : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Découvrez notre pronostic pour le match Tunisie – Japon en Coupe du monde 2026, avec une analyse complète et le pari recommandé pour ce choc.

Informations clés La Tunisie a encaissé 11 buts en 5 matchs récents.

Le Japon reste invaincu avec 4 victoires et 1 nul.

Historique direct : Japon a gagné 2 des 3 derniers matchs.

Infos du match Stade Estadio Monterrey (Guadalupe, Mexico) — capacité 51 243 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Tunisie Sabri Lamouchi Entraîneur Japon Hajime Moriyasu

Le match de Coupe du monde 2026 entre la Tunisie et le Japon se déroulera dans un contexte particulier, marqué par des dynamiques opposées. La Tunisie, qui a récemment subi une lourde défaite 5-1 face à la Suède, traverse une période difficile avec seulement une victoire sur ses cinq derniers matchs et un total de 11 buts encaissés. De son côté, le Japon affiche une forme ascendante avec quatre victoires et un nul, marquant 8 buts et n’en concédant que 2 sur la même période. La rencontre se jouera à l’Estadio Monterrey, où les conditions mexicaines pourraient influencer le rythme du jeu. Les enjeux sont importants pour les deux équipes, bien que la Tunisie soit en situation délicate après sa déroute initiale, tandis que le Japon vise une qualification pour les phases finales. Pour en savoir plus sur les performances individuelles des joueurs japonais, consultez notre article sur Zion Suzuki et ses exploits.

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Forme récente — Tunisie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-15 Suède 5-1 Tunisie L 2026-06-06 Belgique 5-0 Tunisie L 2026-06-01 Autriche 1-0 Tunisie L 2026-04-01 Canada 0-0 Tunisie D 2026-03-29 Haïti 0-1 Tunisie W

Forme récente — Japon

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-14 Pays-Bas 2-2 Japon D 2026-05-31 Japon 1-0 Islande W 2026-03-31 Angleterre 0-1 Japon W 2026-03-28 Écosse 0-1 Japon W 2025-11-18 Japon 3-0 Bolivie W

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2023-10-17 Japon 2-0 Tunisie 2022-06-14 Japon 0-3 Tunisie 2015-03-27 Japon 2-0 Tunisie

En direct : Tunisie-Japon (0-0)