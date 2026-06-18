Pourquoi Tunisie-Japon sera un match très spécial

Préparez les livres d’histoire. Pour les plus courageux, la Tunisie affrontera le Japon ce dimanche matin à 6 heures. Au-delà de la grande première d’Hervé Renard sur le banc tunisien, ce match sera surtout le millième de l’histoire de la Coupe du monde. Alors pour marquer le coup, la FIFA a conçu un maillot orange spécial avec les bandes Adidas dorées qui sera porté par l’arbitre de cette rencontre, le Roumain István Kovács.

« Ce match mérite quelque chose de spécial »

« Imaginez être l’arbitre de ce match très, très spécial. Être l’arbitre de ce match mérite bien sûr quelque chose de spécial », a lancé Pierluigi Collina, le président de la commission des arbitres de la FIFA qui a présenté l’initiative ce jeudi.

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En plus des bandes dorées, ce maillot sera décoré d’un badge « match 1 000 » sur la manche gauche.

Qu’est-ce que ce sera pour le 2000e match.