Hervé Renard attend sa prochaine proie

Le cocktail Aigles de Carthage – Renard n’a pas porté ses fruits. Piétinée par le Japon 4-0, la Tunisie peut déjà réserver son billet retour. Malgré l’éviction de Sabri Lamouchi et l’arrivée en catastrophe d’Hervé Renard, les Aigles rejoignent Haïti et la Turquie dans la liste des nations éliminées.

Trop soft défensivement

En réaction à cette nouvelle défaite après celle 5-1 contre la Suède, Hervé Renard semblait impuissant. « On ne peut pas se satisfaire d’un score comme celui-là. Le moral est difficile, mais les joueurs n’ont pas lâché », martelait le sorcier blanc à la fin du match. Le Français a par la suite dressé les manques de cette équipe, incapable de gagner depuis neuf matchs. « En première mi-temps, on a été incapables de sortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, on l’a bien fait, mais on a été trop soft défensivement et on a pris un but. »

Un troisième match pour l’honneur

La Tunisie attendra avant de quitter l’Amérique car elle doit jouer un ultime match de poule contre les Pays-Bas, victorieux de la Suède 4-1 ce samedi. L’adversaire idéal pour se prendre une troisième mandale d’affilée dans la figure ? Hervé Renard n’espère pas : « Le lourd score du premier et celui du deuxième match font qu’on est éliminés. Ce troisième match, il va falloir un peu de fierté pour le jouer de la meilleure des façons. »

Renard aurait pu dire qu’ils devront jouer avec plus de ruse !

Revivez Tunisie-Japon (0-4)