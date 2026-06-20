Les Pays-Bas démontent la Suède et verront les seizièmes de finale

Au terme d'un festival offensif, les Pays-Bas se sont bien rattrapés de leur match nul contre le Japon et verront les seizièmes. Reste à savoir à quelle place ils termineront. En face, la Suède doit céder son fauteuil de leader du groupe B au terme de 90 minutes de souffrance pendant lesquelles elle a affiché un visage méconnaissable.

Pays-Bas 5-1 Suède

Buts : Brobbey (5e, 17e), Gakpo (47e, 54e), Summerville (89e) pour les Oranje // Elanga (69e) pour les Blågults

Leader du groupe au coup d’envoi, la Suède est vite redescendue sur terre. Lourdement battue par les Pays-Bas sur le score qu’elle avait ingligé à la Tunisie, elle abandonne au passage la première place du groupe F à son adversaire du jour qui en profite pour battre le record d’invincibilité en Coupe du monde : 14 matchs consécutifs (soit un de mieux que le Brésil) et une dernière défaite remonte à la finale de l’édition 2010.

Coaching gagnant d’entrée de jeu

Dans un match au niveau particulièrement relevé, il n’est pas forcément déconnant de pratiquer un « round d’observation » pour prendre la température de son adversaire avant de déclencher les hostilités au moment opportun. C’est ce qu’on aurait pu se dire à la 7e minute lorsque Viktor Gyökeres chauffe les gants de Bart Verbruggen… si Brian Brobbey n’avait pas ouvert le score deux minutes plus tôt. Titulaire surprise à la place de Crysencio Summerville – pourtant buteur lors du nul (2-2) face au Japon – l’attaquant de Sunderland a très vite prouvé pourquoi Ronald Koeman semblait tant lui faire confiance. Reprenant un centre en retrait de Cody Gakpo dans le petit rectangle, celui qui ne comptait jusqu’à présent qu’un seul but en 13 capes égalise son total en sélection (1-0, 5e), puis le double dix minutes plus tard, cette fois-ci sur une offrande de Denzel Dumfries côté droit (2-0, 17e).

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Le break est fait peu avant la pause fraîcheur, moment choisi par Graham Potter pour galvaniser ses troupes qui partent enfin à l’assaut de la cage de Verbruggen. Gustaf Lagerbielke réduit même l’écart juste avant la mi-temps, mais son coup de casque est annulé par la VAR pour une position de hors-jeu minimaliste.

Pif contre pif

La Suède repart en 4-4-2, les Néerlandais, avec Summerville, rentré à la place de Mallen. Comme quoi, on n’est pas forcément obligé de commencer à faire des changements tactiques par paquets de douze à partir de l’heure de jeu. Encore une fois, Koeman montre qu’il a du nez puisque son buteur est à l’origine du troisième but des siens. En lançant Dumfries côté droit, il permet au Milanais de trouver Gakpo au second poteau pour alourdir la douloureuse des Blågults (3-0, 47e). On ne sait pas si la buvette du NRG Stadium de Houston proposait des promos au public mais sur le terrain, c’était un but marqué, un but offert. Et pour les assists, même tarif. Sept minutes plus tard, Summerville retrouve Gakpo, directement cette fois-ci, et lui offre la balle du 4-0 que le Liverpuldien transforme d’un tir croisé au ras du sol (4-0, 54e).

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Comme son homonyme de Poudlard, Potter a plus d’un tour dans sa manche. L’un d’entre eux s’appelle Anthony Elanga. Le fils de l’ancien international camerounais Joseph Elanga sauve l’honneur des siens sur son tout premier ballon (4-1, 59e). Les meubles, eux, n’ont pas pu l’être : lassé de se contenter de servir du caviar, Summerville finit par tremper sa cuillère dans l’assiette et inscrit son nom au tableau d’affichage après un boulet de canon tiré à l’entrée de la surface (5-1, 89e).

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Changement de leader

Trop timorée face à l’armada néerlandaise et un Verbruggen impérial, la Suède s’est fait démonter comme une vulgaire bibliothèque Billy dont on ne veut plus s’encombrer au moment de déménager. Quasiment qualifiés pour les seizièmes – reste à déterminer la place à laquelle ils termineront leur phase de poule, les Oranje ont donné une bonne raison à leurs 30 000 partisans de risquer l’insolation en pratiquant le « naar links, naar rechts » à grand renfort de mauvaise bière dans les rues texanes. Pour les supporters suédois, la gueule de bois attendra. Malgré cette lourde correction, leur pays n’est pas encore éliminé du tournoi.

Pays-Bas (4-3-3) : Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong (Koopmeiners, 59e), Reijnders (Til, 59e) – Malen (Summerville, 46e), Brobbey (Depay, 72e), Gakpo (Lang, 90e). Sélectionneur : Ronald Koeman.

Suède (3-5-2) : Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (Elanga, 55e), Karlström (Zeneli, 56e), Ayari (Ali, 79e), Gudmundsson (Stroud, 90e +3), Nygren (Bergvall, 56e) – Isak, Gyökeres. Sélectionneur : Graham Potter.