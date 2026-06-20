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Pronostic Pays-Bas Suède : analyse, cotes et prono Mondial 2026
Ce samedi 20 juin, à 19 heures, les Pays-Bas et la Suède disputent leur deuxième match de Coupe du monde 2026. Découvre notre analyse complète et notre pari recommandé : victoire des Pays-Bas.
Les Pays-Bas et la Suède s’affrontent dans un match de la Coupe du monde 2026 qui pourrait s’avérer crucial pour la suite de la compétition. Les deux équipes ont montré des performances intéressantes lors de leurs récentes rencontres, mais avec des dynamiques quelque peu différentes. Les Pays-Bas, sous la houlette de Ronald Koeman, ont concédé le match nul en fin de match contre le Japon. De leur côté, les Suédois, dirigés par Graham Potter, ont commencé leur Mondial de la meilleure des manières, en écrasant la Tunisie (5-1).
Forme récente des Pays-Bas
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|14/06/2026
|Pays-Bas
|2-2
|Japon
|N
|08/06/2026
|Pays-Bas
|2-1
|Ouzbékistan
|V
|03/06/2026
|Pays-Bas
|0-1
|Algérie
|D
|31/03/2026
|Pays-Bas
|1-1
|Équateur
|N
|27/03/2026
|Pays-Bas
|2-1
|Norvège
|V
Les Pays-Bas présentent une forme contrastée, avec notamment un match nul 2-2 contre le Japon lors de leur dernière sortie. L’équipe a montré des qualités offensives, notamment grâce à Ryan Gravenberch, mais semble vulnérable défensivement, ayant concédé six buts en cinq matchs. Le retour en forme de joueurs clés comme Cody Gakpo pourrait cependant faire la différence face à une Suède en confiance.
Forme récente de la Suède
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|15/06/2026
|Suède
|5-1
|Tunisie
|V
|04/06/2026
|Suède
|2-2
|Grèce
|N
|01/06/2026
|Norvège
|3-1
|Suède
|D
|31/03/2026
|Suède
|3-2
|Pologne
|V
|26/03/2026
|Ukraine
|1-3
|Suède
|V
La Suède aborde ce match avec une certaine assurance après avoir largement battu la Tunisie 5-1. L’attaque suédoise, menée par Gyökeres et Isak, a été prolifique. Mais la défense reste un sujet d’inquiétude, comme en témoigne leur neuf buts encaissés en 5 matchs contre des équipes plutôt modestes.
Historique des confrontations
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|10/10/2017
|Pays-Bas
|2-0
|Suède
|06/09/2016
|Suède
|1-1
|Pays-Bas
Les confrontations récentes entre ces deux équipes montrent un léger avantage pour les Pays-Bas, qui ont remporté la dernière rencontre en 2017 sur un score de 2-0. Toutefois, la Suède a su tenir tête aux Néerlandais en 2016 avec un match nul 1-1.
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En conclusion, bien que les Pays-Bas semblent partir favoris, le résultat reste incertain, et aucun pari n’est sans risque. Les performances récentes des deux équipes indiquent que la rencontre pourrait être disputée, avec des occasions de part et d’autre.En direct : Pays-Bas - Suède (0-0)
RD/YF