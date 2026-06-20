Pronostic Pays-Bas Suède : analyse, cotes et prono Mondial 2026

Ce samedi 20 juin, à 19 heures, les Pays-Bas et la Suède disputent leur deuxième match de Coupe du monde 2026. Découvre notre analyse complète et notre pari recommandé : victoire des Pays-Bas.

Informations clés Les Pays-Bas restent su 2 victoires, 2 nuls et une défaite.

La Suède a marqué 14 buts lors de ses 5 derniers matchs.

Les Pays-Bas ont battu la Suède 2-0 en 2017.

Infos du match Stade Houston Stadium (Houston, TX, USA) — capacité de 68 777 places Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Pays-Bas Ronald Koeman Entraîneur Suède Graham Potter

Les Pays-Bas et la Suède s’affrontent dans un match de la Coupe du monde 2026 qui pourrait s’avérer crucial pour la suite de la compétition. Les deux équipes ont montré des performances intéressantes lors de leurs récentes rencontres, mais avec des dynamiques quelque peu différentes. Les Pays-Bas, sous la houlette de Ronald Koeman, ont concédé le match nul en fin de match contre le Japon. De leur côté, les Suédois, dirigés par Graham Potter, ont commencé leur Mondial de la meilleure des manières, en écrasant la Tunisie (5-1).

Forme récente des Pays-Bas

Date Domicile Score Extérieur Résultat 14/06/2026 Pays-Bas 2-2 Japon N 08/06/2026 Pays-Bas 2-1 Ouzbékistan V 03/06/2026 Pays-Bas 0-1 Algérie D 31/03/2026 Pays-Bas 1-1 Équateur N 27/03/2026 Pays-Bas 2-1 Norvège V

Les Pays-Bas présentent une forme contrastée, avec notamment un match nul 2-2 contre le Japon lors de leur dernière sortie. L’équipe a montré des qualités offensives, notamment grâce à Ryan Gravenberch, mais semble vulnérable défensivement, ayant concédé six buts en cinq matchs. Le retour en forme de joueurs clés comme Cody Gakpo pourrait cependant faire la différence face à une Suède en confiance.

Forme récente de la Suède

Date Domicile Score Extérieur Résultat 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie V 04/06/2026 Suède 2-2 Grèce N 01/06/2026 Norvège 3-1 Suède D 31/03/2026 Suède 3-2 Pologne V 26/03/2026 Ukraine 1-3 Suède V

La Suède aborde ce match avec une certaine assurance après avoir largement battu la Tunisie 5-1. L’attaque suédoise, menée par Gyökeres et Isak, a été prolifique. Mais la défense reste un sujet d’inquiétude, comme en témoigne leur neuf buts encaissés en 5 matchs contre des équipes plutôt modestes.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 10/10/2017 Pays-Bas 2-0 Suède 06/09/2016 Suède 1-1 Pays-Bas

Les confrontations récentes entre ces deux équipes montrent un léger avantage pour les Pays-Bas, qui ont remporté la dernière rencontre en 2017 sur un score de 2-0. Toutefois, la Suède a su tenir tête aux Néerlandais en 2016 avec un match nul 1-1.

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En conclusion, bien que les Pays-Bas semblent partir favoris, le résultat reste incertain, et aucun pari n’est sans risque. Les performances récentes des deux équipes indiquent que la rencontre pourrait être disputée, avec des occasions de part et d’autre.

En direct : Pays-Bas - Suède (0-0)