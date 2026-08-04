Strasbourg continue sa préparation catastrophique

Un été en enfer. Strasbourg voulait sans doute se rassurer en recevant Elversberg, fraîchement promu en Bundesliga, mais est tombé d’encore plus haut (2-5). Si Martial Godo, auteur d’un doublé, pouvait avoir le sourire à la fin du match, c’était bien le seul. La défense du Racing s’est encore montrée apathique et Hugo Oliveira n’a toujours pas trouvé la recette depuis son arrivée sur la banc alsacien.

Encore Fribourg et Newcastle au programme

À Haguenau, le RCSA a subi sa quatrième défaite en autant de matchs amicaux cet été. Durant la préparation, le Sporting CP (7-0), Blackburn Rovers (0-2) et Brighton (4-3) avaient déjà montré les failles de cette équipe, s’amusant souvent des défenseurs. Ça pourrait ne pas s’arranger puisque Fribourg (samedi 8 août) et Newcastle (dimanche 16) se présentent sur la route des Strasbourgeois.

On a hâte de voir comment l’OM va perdre contre cette équipe à la reprise du championnat.

Strasbourg s'offre un nepo baby