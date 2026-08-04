Gianni Infantino désavoué par son numéro 2 à la FIFA

Après avoir perdu son bras droit et sa jambe droite, il perd son bras gauche. Non, Gianni Infantino n’est pas un homme-tronc. Le président de la FIFA est tout simplement lâché consécutivement par son conseiller principal Carlos Cordeiro, son numéro 3 Kevin Lamour et désormais son secrétaire général Mattias Grafström. Sans démissionner, le Suédois parle, dans un long mail envoyé aux employés de la fédération internationale que Le Monde s’est procuré, d’une « série d’événements tristes et répréhensibles qui ont heureusement abouti à l’abandon définitif du projet FIFA Forward Entreprise [FFE] » qui « ne doivent pas occulter cette réalité, aussi consternants qu’ils aient pu être. »

« Les individus, les périodes d’instabilité et les épisodes malheureux passent »

Avant d’essayer de rassurer les troupes : « Je vous assure qu’en tant que membres de l’administration, vous serez défendus et protégés face au contexte politique que nous traversons actuellement. Vous n’avez pas à vous inquiéter. Les individus, les périodes d’instabilité et les épisodes malheureux passent. L’institution, sa mission et sa responsabilité envers le football mondial perdurent. »

Ce mail intervient alors que Gianni Infantino est sur un siège éjectable après l’abandon de la vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Le rôle de Mattias Grafström, anciennement celui de « directeur général de la FIFA » avant l’élection de Gianni Infantino en 2016, était abaissé à celui de « responsable de l’organisation, de la gestion et de l’administration du secrétariat général » après des amendements du président helvético-italo-libanais lors du congrès de l’institution mondiale en 2024. Sa prédécesseure sénégalaise Fatma Samoura avait démissionné en 2023 après avoir vu son influence réduite drastiquement.

En attendant que celle de Grafström s’étende au point d’être un candidat à la succession d’Infantino ?

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