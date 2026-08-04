Remplacé par son entraîneur, il se bat avec un supporter

On se croirait presque dans un match de l’OGC Nice. En Écosse, Paul Tansey, joueur de Hawick a eu la très mauvaise idée de se précipiter en tribunes après s’être fait remplacé, pour tenter de se battre avec un supporter adverse, resté hilare tout du long.

Heureusement, cette poussée soudaine de testostérone n’a mené à rien étant donné que le joueur a été sagement maîtrisé par un homme (vu la résistance, avait-il vraiment envie de se battre ?) avant de prendre son rouge. Déjà sorti au moment d’être exclu, le divin chauve n’a donc pas contraint ses coéquipiers à jouer en infériorité numérique, qui ont tout de même été éliminés 1-2 par Penicuik dès le premier tour de la Coupe d’Écosse ce samedi 1er Août.

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Tansey a déjà de sacrées casseroles

Pour Tansey, frapper les autres est peut-être un moyen normal d’expression. En 2022, comme le partage Edinburgh Live, l’homme avait déjà fait face à un procès pour faits de violence sur son ex-compagne, dont un coup de tête. L’homme avait plaidé coupable.

En voilà un avec qui on ne partira pas en vacances.

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