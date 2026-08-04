Une star du Mondial devient entraîneur de Berkane

Au Berkane. Bubista devient l’entraîneur du RS Berkane. Le technicien de 56 ans s’engage avec le club marocain jusqu’en 2028. Le club de l’Est du pays a remporté le Championnat national en 2025, cuvée durant laquelle Bubista a été élu entraîneur de l’année en Afrique. L’un des hommes de l’été 2026 fera connaissance avec l’ancien Lensois et Dijonnais Mounir Chouiar.

La fin de l’aventure cap-verdienne

Pedro Leita Brito achève donc son mandat avec le Cap-Vert. L’ancien défenseur, 28 sélections avec les Tubarões Azuls, a mené le pays à la première Coupe du monde de son histoire, avant de conquérir quelques cœurs. Son Cap-Vert y aura tenu tête à l’Espagne, future vainqueure, et poussé l’Argentine, future finaliste, aux prolongations. « Nous voulons montrer au monde que nous sommes petits mais que nous pouvons réussir de belles choses, » disait-il avant la compétition. C’est chose faite.

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Brito, un transfert sans filtre.

Le Mali presque qualifié pour les quarts de la CAN après un succès étriqué face au Cap-Vert