En 2026, il faut un Cap-Vert

Pour arracher le match nul contre l’Espagne (0-0) et réaliser le premier gros exploit de cette Coupe du monde 2026, le Cap-Vert a proposé un mélange de robustesse, de force et de chance. Son cocktail est parfaitement réussi et ce Mondial à 48 est déjà magnifique. Reste à savoir si l’Espagne doit se faire mal au crâne.

Lors de chaque édition du Mondial, un classement n’est jamais établi. Personne ne sait qui termine dernier d’une Coupe du monde. C’est pourtant central. Parce qu’un dernier du Tour de France reste un forçat de la route, parce que Jacques Cheminade a rassemblé aussi peu de suffrages en 2017 qu’en 1995 et parce que chaque classe a son Clotaire, comme avait Le Petit Nicolas. Le Mondial 1930 a eu le Mexique. Le Mondial 1934 a eu les États-Unis et celui de 1938 a eu les Indes néerlandaises, qui avaient traversé deux océans pour prendre 6-0 contre la Hongrie et faire demi-tour.

Le Cap-Vert 2026 aurait pu être ce successeur, sauf que le football est magique. Qui aurait pu penser que le deuxième plus petit pays de l’histoire du Mondial accrocherait l’Espagne (0-0), championne d’Europe en titre ? Personne, sauf quelqu’un qui aurait trop bu de caïpirinha ou de rhum, ce matin, à Praia. Avant de rêver de l’Ouzbékistan, de Curaçao ou de Haïti, ce lundi soir, il faut rêver du Cap-Vert.

Cocktail d’été

Même avec 26 % de possession, un seul tir cadré et la caricature d’un match de David contre Goliath disputé dans un stade climatisé d’Atlanta, les Cap-Verdiens rappellent que le football demeure le seul sport collectif capable d’apporter de telles surprises. L’histoire de cet archipel de 525 000 habitants, qui situeraient ces braves quelque part entre Murcie et Málaga en Espagne, a été racontée après leur qualification magistrale obtenue en octobre. Elle contient un chapitre sur les routes du commerce esclavagiste, un autre sur son rhum arrangé, un autre sur ses belles plages. Le dernier est écrit par 26 types et leur sélectionneur Bubista, un ancien capitaine débarqué sur le banc des Requins bleus après la pandémie. Ils n’ont même pas disputé la dernière CAN, mais ont terminé leur phase de qualification devant le Cameroun.

Borges, et ce n’est pas une fiction.

Cesária Évora tient ses successeurs. Ils s’appellent Vozinha, Roberto Lopes et Edilson « Diney » Borges. Ils ont été les patrons d’une défense rigoureuse, appliquée et un peu chanceuse. Quand Borges contre la frappe de Mikel Oyarzabal, à la 88e minute, il y a une part de chances. Mais ses cinq tacles, record du jour, fixent un cap clair. Quand Roberto Pico Lopes ignore le message LinkedIN de sa fédération l’invitant à représenter son pays, personne ne le remarque. Mais ses onze dégagements, record du jour, racontent qu’on peut vite passer d’un monde à l’autre. Quand on joue à Chaves, en deuxième division portugaise, à 40 ans, comme Vozinha, on a un plafond de verre. Mais ses sept arrêts, deuxième plus haut total des 13 matchs du Mondial, expliquent l’exploit.

Contre une équipe comme ça… On s’est battu avec nos forces. C’est fou, c’est incroyable ce qui nous arrive. Steven Moreira, ancien Toulousain heureux

« On a beaucoup travaillé pour ce moment-là. […] On a réussi à réaliser ce rêve », a sobrement commenté le plus vieux gardien à ne pas encaisser de but d’un Mondial à beIN Sports, comme s’il n’était pas le seul héros du Cap-Vert. Avant d’être plus émotif. « Je pensais aussi à ma mère, qui n’a pas pu venir car nous n’avons pas réussi à réunir à temps l’argent pour son visa », s’est-il souvenu, comme l’a rapporté le New York Times. « On a tout donné, renchérissait sur beIN Steven Moreira, bien connu des Toulousains. Contre une équipe comme ça… On s’est battu avec nos forces. C’est fou, c’est incroyable ce qui nous arrive. Je pense qu’on ne réalise pas. On veut tout donner pour mettre le pays le plus haut possible. » Le capitaine de ce « petit Brésil », Ryan Mendes, jouait au Havre il y a quinze ans. D’autres sont restés sur le banc, et à voir les noms de Stopira ou Kelvin Pires, l’été s’annonce radieux.

Barre au crâne ?

Certes, cette journée serait restée anecdotique si Ferran Torres n’avait pas touché la transversale (38e) ou buté sur Vozinha (44e). Ce soir, la barre est plutôt sur le crâne de Luis de la Fuente. « Ce n’était pas notre jour. […] C’est compliqué face à une équipe aussi physique et compacte », a commenté son capitaine Rodri, comme s’il découvrait qu’un favori devait se coltiner une équipe regroupée. Si le Barça a été champion d’Europe de handball la veille, les campeurs de surface du jour n’ont jamais trouvé la faille. Le Cap-Vert a proposé un 4-5-1 bien regroupé, a laissé l’Espagne centrer (36 fois) mais a totalement muselé les attaquants espagnols. Tellement que Mikel Oyarzabal n’a pas touché le moindre ballon lors de la première demi-heure, un record.

Les Requins bleus ont laissé Rodri, Aymeric Laporte et Pau Cubarsí toucher, retoucher et rererere[…]retoucher la balle (127, 110 et 109 passes), la lenteur de leurs transmissions surpassant leur qualité technique. Le jeu espagnol s’est montré rigide et peu profond. Faute d’ailiers, le positionnement excentré de Gavi, attaquant gauche, n’a pas été une réussite, et Lamine Yamal, entré à la 71e minute pour la première fois depuis avril, a plus centré que n’importe quel compatriote. Ce résultat restera peut-être de l’ordre de l’anecdote si le favori du soir gagne en verticalité. Après tout, l’Espagne reste invaincue depuis 32 matchs désormais. L’Espagne avait aussi perdu contre la Suisse en 2010. Le Cap-Vert regardait alors la France et l’Italie, pires équipes de ce Mondial, avec envie.

Les deux stats folles lors du nul entre l’Espagne et le Cap-Vert