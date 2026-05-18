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Le Cap-Vert dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

TC
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Le Cap-Vert dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

26 Requins Bleus dans l’histoire. Le Cap-Vert a annoncé la liste des 26 joueurs qui disputeront la première Coupe du monde de l’histoire du pays aux 530 000 habitants. Trois gardiens, huit défenseurs, six milieux et huit attaquants feront le voyage outre-Atlantique. Parmi eux, des noms bien connus des amateurs de Ligue 1. Logan Costa et Steven Moreira, anciens Toulousains, sont bien là, tout comme le joueur de Kocaelispor Ryan Mendes, passé par le LOSC. Nuno Da Costa (ex-Strasbourg) est également de la partie.

Un calendrier difficile

Les joueurs de Bubista auront le lourd défi de sortir d’un groupe composé de l’Espagne, de l’Uruguay et de l’Arabie saoudite. Les Tubarões Azuis affronteront d’abord les coéquipiers de Lamine Yamal (15/06), puis ceux de Frederico Valverde (22/06), avant de terminer par un match potentiellement décisif contre l’Arabie saoudite. Un groupe relevé pour le « petit-brésil », pays le moins peuplé de cette édition 2026.

Ryan Isaac Mendes da Graça : danger.

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (40 à 31)

TC

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