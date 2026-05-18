Le carton plein du Barça à domicile, une grande prouesse en Liga

Le dernier objectif de la saison est atteint. Le FC Barcelone s’est imposé face au Real Betis (3-1), ce dimanche, dans le cadre de la 37e journée de Liga, grâce à un doublé de Raphinha (27e, 61e) et une frappe enroulée de João Cancelo (73e). Robert Lewandowski, sur le départ en fin de saison, a disputé son dernier match au Camp Nou en tant que joueur du club catalan.

Le Camp Nou et Montjuic imprenables

Ce succès permet au Barça d’enregistrer sa 19e victoire en autant de rencontres à domicile cette saison en championnat. Le Real Madrid est le dernier club espagnol à avoir réalisé cette prouesse, lors de la saison 1985-1986. Mais c’est la première fois qu’une équipe gagne tous ses matchs devant son public depuis que la Liga se joue à 20 équipes.

Elle est loin cette époque où le Barça avait l’impression de jouer à l’extérieur au Camp Nou.

Ferran Torres et le Barça bouffent le Real Betis