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Luis Enrique remonté après la défaite du PSG

VM
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Luis Enrique remonté après la défaite du PSG

La goutte de trop. Défait pour la sixième fois de la saison en championnat, le Paris Saint-Germain a livré une prestation très décevante sur la pelouse de son voisin, le Paris FC (2-1), ce dimanche soir. Trop peu impliqués et concernés avec sans doute la tête déjà tournée vers la finale de Ligue des champions le 30 mai prochain, les Rouge-et-Bleu sont passés au travers. Une performance et des attitudes qui n’ont pas été du goût de Luis Enrique.

« Le pire match de mes trois années ici »

« Ce que je retiens de ce match ? Rien ! Rien de rien. Rien. La première mi-temps a été d’un niveau très bas. On a créé seulement 0,1 expected goal. C’est difficile de valoriser la performance de notre équipe aujourd’hui. C’est sans aucun doute le pire match de mes trois années ici », a fulminé le technicien espagnol au micro de Ligue1+.

Très remonté, l’ancien coach du Barça en a rajouté une louche en conférence de presse : « Dans le football, il faut toujours avoir de l’ambition et mettre de l’intensité. J’attends beaucoup plus de mes joueurs (…) On va profiter de ce temps pour bien préparer le match le plus important de notre histoire. J’espère qu’on ne devra pas insister aux entraînements pour les motiver. Mais avec le match de ce dimanche soir, j’ai l’impression du contraire. »

Qui a dit que la Ligue 1 n’intéressait pas Luis Enrique ?

Du jamais-vu depuis 2013 pour le PSG (mais pas en bien)

VM

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