Pierre Sage séduit par l’attitude de ses joueurs face à Lyon

Un coach content. Alors que Lens a chicoté l’OL au Groupama Stadium (0-4) malgré une équipe largement remaniée, Pierre Sage s’est montré particulièrement heureux de l’attitude et de l’esprit collectif montré par ses joueurs, alors que les Sang et Or n’avaient plus rien à jouer en championnat.

[📺 LIVE - 23H00] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds 🎙️ Pierre Sage est à notre micro après le succès à Lyon ! 👀 Les sang et Or sont prêt pour la finale ! pic.twitter.com/3NDDaDs4Uy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 17, 2026

« Le message est assez clair, notamment en matière d’attitude et de jeu collectif. C’est pas facile quand on change beaucoup de joueurs, par le passé on a été moins performant dans ce type de match où il y avait des rotations, ça veut dire que l’équipe a gagné en maturité. Malgré tout je pense que l’échéance à venir les a stimulés », a disserté Pierre Sage au micro de Ligue 1+. Vice-champions de France, qualifiés directement en Ligue des champions, la saison lensoise pourrait se terminer en apothéose en cas de victoire lors de la finale de Coupe de France le 22 mai prochain face à Nice. Une rencontre attendue de pied ferme par le technicien lensois

Seule ombre au tableau : la blessure de Kyllian Antonio.

Un Lensois sacré meilleur passeur