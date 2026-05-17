Lyon chute lourdement face à Lens devra passer par les barrages pour aller en C1

Olympique lyonnais 0-4 Lens

Buts : Saïd (20e, 32e), Sotoca (45e+1), Thauvin (54e) pour les Sang et or

Encore raté pour Paulo Fonseca. Les Lyonnais devaient l’emporter et espérer un faux pas des Lillois face à Auxerre pour assurer leur place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la phase de ligue de la C1. Si le LOSC s’est effectivement incliné face à l’AJA, l’OL a vu ses espoirs de qualification directe réduits à néant par les Lensois qui ont fait la différence en première période (0-4).

La démonstration d’une équipe lensoise remaniée

Malgré un large remaniement du onze de départ, les Lensois ont surclassé durant 45 minutes leurs homologues lyonnais. Alors qu’il n’avait plus inscrit le moindre but depuis trois mois, Wesley Saïd s’est rappelé aux bons souvenirs des Sang et Or pour son dernier match sous la tunique lensoise. Si la conclusion de l’ancien Toulousain est somptueuse, l’angle de passe trouvé par Kyllian Antonio l’est tout autant (0-1, 20e). Un match hautement symbolique pour Saïd qui est venu inscrire le 50e but de sa carrière en Ligue 1 douze minutes plus tard sur une frappe au premier poteau (0-2, 32e).

La démonstration lensoise ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Alors qu’Endrick pensait avoir sonné la révolte rhodanienne avec sa tentative détournée par la défense lensoise (44e), Florian Sotoca est venu inscrire son deuxième but de la saison sur l’action suivante, en concluant un beau mouvement collectif lensois après une perte de balle de Corentin Tolisso (0-3, 45e+1). Florian Thauvin est venu parachever le récital offensif des Nordistes en seconde période (0-4, 54e).

Quatre tirs cadrés, quatre buts froidement.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Greif – Maitland-Niles (Hateboer, 46e), Mata, Niakhaté, Kluivert (Yaremchuk, 46e) – Abner Vinicíus, Mangala (Nuamah, 71e), Tolisso – Endrick (Fofana, 71e), Šulc, Moreira. Entraîneur : Paulo Fonseca.

RC Lens (3-4-3) : Gorgelin – Antonio (Ganiou, 39e), Čelik, Sarr (Udol, 46e) – Abdulhamid (Aguilar, 46e), Bulatović, Haidara (Thomasson, 61e), Masuaku – Thauvin (Sima, 61e), Sotoca, Saïd. Entraîneur : Pierre Sage.

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