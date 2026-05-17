Un Lensois sacré meilleur passeur

Producteur officiel de caviar. Adrien Thomasson a remporté le titre de meilleur passeur de Ligue 1 au terme du multiplex de la 34e journée. Le milieu du RC Lens, entré à la 61e minute ce dimanche à Lyon alors que son équipe avait déjà marqué quatre buts, termine la saison avec 10 passes décisives. Il devance son coéquipier Matthieu Udol (7), le Brestois Ludovic Ajorque (7), le Marseillais Mason Greenwood (7) et le Lyonnais Endrick (7), pourtant arrivé seulement en janvier.

Thomasson succède à Rayan Cherki, qui avait délivré onze offrandes en 2024-2025. Il rejoint du beau monde : avant le nouveau chouchou de Manchester City, le titre était revenu à Ousmane Dembélé (2024), Lionel Messi (2023), Kylian Mbappé (2022), Memphis Depay (2021) et Ángel Di María (2020).

Le travail paie.

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