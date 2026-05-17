S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J34

Le titre de meilleur passeur de Ligue 1 pour Adrien Thomasson

QB
Réactions
Un Lensois sacré meilleur passeur

Producteur officiel de caviar. Adrien Thomasson a remporté le titre de meilleur passeur de Ligue 1 au terme du multiplex de la 34e journée. Le milieu du RC Lens, entré à la 61e minute ce dimanche à Lyon alors que son équipe avait déjà marqué quatre buts, termine la saison avec 10 passes décisives. Il devance son coéquipier Matthieu Udol (7), le Brestois Ludovic Ajorque (7), le Marseillais Mason Greenwood (7) et le Lyonnais Endrick (7), pourtant arrivé seulement en janvier.

Thomasson succède à Rayan Cherki, qui avait délivré onze offrandes en 2024-2025. Il rejoint du beau monde : avant le nouveau chouchou de Manchester City, le titre était revenu à Ousmane Dembélé (2024), Lionel Messi (2023), Kylian Mbappé (2022), Memphis Depay (2021) et Ángel Di María (2020).

Le travail paie.

Lyon chute lourdement face à Lens devra passer par les barrages pour aller en C1

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.