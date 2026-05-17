L'Allemagne brise le rêve de sacre des Bleuettes à l'Euro

Allemagne 1-0 France

But : Kleemann (29e) pour la Mannschaft

Même chez les jeunes, à la fin c’est l’Allemagne qui gagne. Après une séance de tirs au but anxiogène face à la Norvège (1-1, 3 TAB 1), l’équipe de France s’est hissé en finale de l’Euro U17 pour y défier l’Allemagne, octuple tenant du titre qui s’est qualifié au détriment de l’Espagne (0-0, 4 TAB 3). Une grande première pour cette génération 2009 qui vit son premier tournoi d’envergure., mais ce sont bien les Allemandes qui se sont imposées sur le plus petit des écarts (1-0).

Dominer n’est pas marquer

Face à la nation qui a le plus de fois remporté la compétition, les Bleuettes ont démarré la rencontre tambour battant. Déchainée en attaque Mehisane Zidi, la joueuse de l’OL Lyonnes, est la première à s’être illustrée en frappant la première (6e), puis en manquant son face-à-face avec Miria Kropp en ouvrant trop son pied (11e). Après un premier quart d’heure de souffrance, les Allemandes sont peu à peu entrées dans leur match. C’est Victoria Säring qui a procuré le premier frisson dans la défense bleue en poussant Clélia Ducreux à sortir une parade du pied (21e).

Mais le premier avertissement a été le dernier du côté des protégées de Sabine Loderer puisque Marie Kleeman est venue punir les Bleuettes juste avant la demi-heure. Ducreux avait pourtant parfaitement stoppé la première frappe de Clara Choisy, mais l’attaquante de l’Eintracht Francfort a parfaitement suivi le ballon pour conclure dans le but vide (1-0, 29e). Les protégées de Franck Plenecassagne ont eu les occasions pour revenir à hauteur des Allemandes, mais ont manqué d’efficacité face à Kropp. À l’instar de Léa Motyka qui a envoyé le ballon au-dessus alors qu’elle était aux six mètres face au but vide (43e). Les Allemandes ont peu à peu pris le jeu à leur compte en seconde période, installant un faux rythme qui a annihilé toute rébellion tricolore. Les protégées de Sabine Loderer remportent donc pour la neuvième fois l’Euro U17 en seize éditions grâce à un but survenu sur leur seule véritable occasion dans cette rencontre, tout en rendant muette la meilleure attaque du tournoi. La France échoue donc pour la quatrième fois en finale de la compétition.

Les Tricolores ne feront donc pas aussi bien que la génération 2006.

Allemagne U17 F (4-4-2) : Kropp – Durr, Dafinger, Ernst, Hell – Giesen (Martens, 66e), Itgenshorst, Hebben (Kessler, 78e), Säring (Feiertag, 79e) – Choisy (Putzer, 46e), Kleemann (Kuhn, 90e+3). Sélectionneuse : Sabine Loderer.

France U17 F (4-4-2) : Ducreux – Yerro, E.Motkya, Olando, Girardot (Prezelin, 90e) – L.Motkya, Dhalluin (Niakaté, 60e), Tae (Thomas, 78e), Ferreira (Ané, 59e) – Zidi (Collin, 46e), Adedini. Sélectionneur : Franck Plenecassagne.

On connaît les stades qui accueilleront les Bleues