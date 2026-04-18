Les Bleues butent sur les Pays-Bas

France 1-1 Pays-Bas

Buts : Katoto (45e+1) pour la France // Kaptein (76e) pour les Pays-Bas

Qu’elles sont braves, ces Bataves.

Décidément, ces deux matchs face aux Pays-Bas n’auront rien eu d’évident pour les Bleues. À Auxerre, ce samedi soir, les filles de Laurent Bonadéi ont longtemps mené au score, mais faute de ne jamais avoir fait le break, elles ont vu leurs rivales revenir au score et obtenir un nul (1-1) qui leur permet de garder la première place du groupe. Malgré une première période où Pauline Peyraud-Magnin a eu à s’employer, ce sont bien les Françaises qui rentrent aux vestiaires en tête, grâce à un coup de casque de leur buteuse providentielle, Marie-Antoinette Katoto, idéalement servie par Sandy Baltimore (1-0, 45e+1).

Ça se complique pour une qualification directe au Mondial

On pensait que le plus dur était fait, les Bleues étant globalement en maîtrise de leur copie, mais Wieke Kaptein ne l’entendait pas de cette oreille : à un quart d’heure du terme, c’était à son tour de planter un coup de tête clinique pour battre cette fois PPM (1-1, 76e). Les dernières tentatives bleues, jusqu’au bout, n’auront rien donné, à l’image de Melvine Malard, prise dans la tenaille néerlandaise à plusieurs reprises. Voilà un résultat qui n’arrange pas du tout la France, qui reste deuxième de son groupe de qualifications, derrière son adversaire du jour.

Il reste deux matchs, début juin, en Pologne puis face à l’Irlande, pour inverser la tendance. Sinon, il faudra passer par la case barrages pour espérer aller au Mondial.

Battues aux Pays-Bas, les Bleues perdent la tête