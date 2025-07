Les Bleues collent une manita aux Pays-Bas

Pays-Bas 2-5 France

Buts : Pelova (26e), Bacha (41e, CSC) pour les Oranje // Toletti (22e), Katoto (61e), Cascarino (64e, 67e), Karchaoui (90e, SP) pour les Tricolores

Dans un Sant-Jakob Park acquis à la cause néerlandaise, les Bleues n’avaient besoin que du point du match nul pour assurer leur qualification en quarts de finale et la première place de leur groupe. Andries Jonker avait invoqué la remontada du Barça face au PSG en 2017 pour motiver ses troupes en conférence d’avant-match, déclarant : « J’ai beaucoup de respect pour la France, une belle équipe, mais on va essayer de jouer un match que personne n’oubliera. » Le sélectionneur néerlandais a eu raison, personne n’oubliera ce match dans les rangs tricolores après un scénario fou qui a finalement vu les Bleues triompher cinq buts à deux et terminer leur phase de poules invaincues dans le groupe le plus relevé de la compétition.

La défense tricolore aux abois

Mises sous pression d’entrée par les attaques néerlandaises, les Tricolores ont longtemps résisté grâce aux arrêts salvateurs de Pauline Peyraud-Magnin (2e, 26e, 31e). Les protégées de Laurent Bonadei pensaient même avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à la capitaine du soir, Sandie Toletti, qui s’est offert son quatrième but avec les Bleues pour ses 30 ans (0-1, 22e). Mais les Néerlandaises, jouant leur va-tout sur cette rencontre, n’abdiquent pas.

Alors que « PPM » avait encore réalisé un exploit sur la frappe de Chasity Grant, Victoria Pelova a bénéficié du ballon repoussé par la portière tricolore dans sa zone pour envoyer une frappe sublime dans la lucarne pour faire renaître l’espoir (1-1, 26e). Juste avant la pause, c’est Selma Bacha qui a facilité le travail pour les Oranje en propulsant le cuir dans son propre but (2-1, 41e).

La remontada en six minutes

Malmenées avant le retour au vestiaire, les Bleues ont de nouveau montré qu’elles savaient faire preuve de caractère lorsque les éléments tournaient en leur défaveur. Déjà dangereuse sur les premières occasions tricolores de la seconde période (52e, 58e), Delphine Cascarino a parfaitement lancé Katoto vers le chemin du but de Daphne van Domselaar pour permettre à la France d’égaliser (2-2, 61e). Trois minutes plus tard, la joueuse de San Diego a décidé de prendre le jeu à son compte en s’élançant dans un rush solitaire sur son côté droit, avant de repiquer dans l’axe et d’enrouler parfaitement sa frappe pour nettoyer la lucarne néerlandaise (2-3, 64e).

Poussée par les « Delphine, Delphine » descendus du virage français, Cascarino a récidivé et n’a laissé aucune chance à la défense oranje en croisant parfaitement son tir (2-4, 67e). Sakina Karchaoui qui a hérité du brassard après la sortie de Toletti est venue parachever le récital offensif français en transformant le penalty obtenu par Melween N’Dongala (2-5, 90e). Dépassées tactiquement et techniquement, les Néerlandaises ne sont plus parvenues à enclencher la marche avant. Les Bleues terminent donc premières de leur groupe et retrouveront l’Allemagne en quarts de finale parce que les traditions ont la peau dure.

Pays-Bas (4-4-2) : van Domselaar – Casparij, Janseen, Spitse (Djikstra, 84e), Wilms – Pelova, Groenen, Roord (Kaptein, 68e), van de Donk (Egurrola, 84e) – Beerensteyn, Grant (Brugts, 68e) . Sélectionneur : Andries Jonker.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – De Almeida, Samoura, Sombath (N’Dongala, 79e), Bacha (Bogaert, 70e) – Jean-François, Toletti (Geyoro, 59e), Karchaoui – Cascarino (Diani, 70e), Katoto (Mateo, 70e), Baltimore. Sélectionneur : Laurent Bonadei.

