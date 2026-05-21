S’abonner au mag
  • International
  • Portugal

Roberto Martínez la joue comme Raymond Domenech

EM
13 Réactions
Roberto Martínez la joue comme Raymond Domenech

Si c’est sa façon de se rassurer ? Que dire… Après avoir découvert la passion de Raymond Domenech pour l’astrologie, il y a un autre sélectionneur qui croit à un autre mot dont le suffixe est « -logie ». En effet, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez, est un adepte de la numérologie. Par définition, c’est l’étude divinatoire basée sur les nombres. Le genre de croyance qu’on utilise en dernier recours.

Le 6, chiffre fort de la Seleção

Avec de tels arguments, impossible de le contredire. « Je pense que le 6 peut apporter quelque chose de très positif », explique-t-il à la RTP, avant d’exposer sa théorie. « En 2016, le Portugal a gagné l’Euro, 1966 a été le meilleur résultat de tous les temps en Coupe du monde. Il y a eu une demi-finale en 2006… C’est le moment d’atteindre ce que le Portugal mérite amplement », avance l’ex-coach de la Belgique. C’est donc l’année ou jamais pour les Portugais.

Spoiler : Matheus Nunes, numéro 6 du Portugal, devrait être sacré meilleur joueur de la compétition.

Non, Cristiano Ronaldo n’est pas un problème pour le Portugal

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.