Thierry Henry nuance sur Cristiano Ronaldo

Le retournement de veste n’a pas mis longtemps à arriver. Après avoir déclaré, à propos de Cristiano Ronaldo, que « c’est l’équipe qui doit marquer, pas toi », Thierry Henry a finalement adouci son discours sur le capitaine portugais.

Le champion du monde 1998, qui pointait d’abord l’attitude trop individualiste de CR7 contre la RD Congo, a ensuite expliqué que Ronaldo ne pouvait pas être considéré comme un problème pour le Portugal. « Cristiano Ronaldo ne sera jamais un problème pour une équipe. Il est une solution », a-t-il déclaré. Un changement de ton en l’espace de quelques heures, comme quoi même les consultants ont droit à leur pause fraîcheur.

Roberto Martínez visé ?

Henry a aussi ajouté que « la responsabilité du staff technique et de l’équipe est de faire de lui une solution encore plus performante ». Traduction : le problème, ce n’est pas forcément Ronaldo, mais la manière dont le Portugal l’utilise. Roberto Martínez, dont Titi a été l’adjoint en Belgique, appréciera sûrement.

La légende d’Arsenal rejoint donc, d’une certaine manière, le discours des sœurs de CR7 : ce n’est pas lui le problème, ce sont les autres qui ne savent pas assez bien jouer avec lui.

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