Thierry Henry très critique concernant la performance de Cristiano Ronaldo face à la RDC

En toute délicatesse. Les Portugais ont connu une désillusion en concédant le match nul face à la République démocratique du Congo (1-1). Pour Thierry Henry, la raison des difficultés du Portugal est simple : Cristiano Ronaldo. Le consultant a expliqué pourquoi Cristiano pénalise davantage son équipe qu’il ne l’aide, estimant que l’attaquant de 41 ans cherchait davantage à marquer pour lui-même que pour le collectif.

Il a illustré son propos par l’une des actions du match : « Parce qu’il veut marquer, il se retrouve sur la trajectoire de cette passe en retrait. On a deux joueurs portugais qui effectuent le même appel et c’est plus facile pour le défenseur de défendre. Je le redis : l’équipe a besoin de marquer, pas toi. »

Cristiano vivement critiqué

Thierry Henry n’est d’ailleurs pas le seul a avoir critiqué la performance de CR7. Sur la chaîne de la BBC, l’ancien joueur de Chelsea, Chris Sutton, a lui aussi remis en question le choix de Martínez de laisser le numéro 7 sur le terrain : « Il a peur de le remplacer. Ce n’est pas un entraîneur. Ronaldo pourrait bien marquer le but de la victoire, mais le match l’a dépassé aujourd’hui. »

Le joueur d’Al-Nassr reste bloqué à huit buts en Coupe du monde et devra attendre le prochain match contre l’Ouzbékistan pour tenter de devenir le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de la compétition. Il est d’ores et déjà le détenteur du record dans cette catégorie puisqu’il est le seul à avoir inscrit au moins un but lors de chacune de ses cinq participations.

Un vieux pot qui fait de la mauvaise confiture ?

Cristiano Ronaldo livre son analyse sur la performance portugaise